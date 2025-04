Oczami gracza : The Suffering

Adam6

The Suffering to stara, lecz bardzo dobra!

The Suffering to trójwymiarowa gra akcji, łącząca najlepsze cechy brutalnego produktu pt. Manhunt i wirtualnych horrorów pokroju pozycji z serii Resident Evil i Silent Hill . Główny bohater imieniem Torque oczekuje w zakładzie penitencjarnym Abbott (wyspa Carnate) na wykonanie wyroku w postaci śmiertelnego zastrzyku. Rzeczony osobnik został skazany za rzekome zamordowanie własnej żony i dzieci, chociaż sam tego nie pamięta. Jeszcze dziwniejsze są jednakże wydarzenia, które zachodzą w trakcie pobytu w więzieniu.



Mimo, że gra jest z 2004 r. a jej grafika może wydawać się marna, to wciąż może Was fabułą zachwycić. Sam ostatnio gdy czyściłem dysk, na chwileczkę znalazłem się w niej i mnie wciągneło .... W ciągu 10 godzin kolejny raz przeszedłem ją, ale nie żałuje, bo naprawdę, gra ma swój klimat, co z fabułą daje mocne wrażenia i chęć by dalej grać.



Z całego serca polecam, każdemu, który lubi krew, walkę, mroczny klimat, stare gry oraz dobrą zabawę :)