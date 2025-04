Która broń jest najlepsza?

Witam! Dzisiaj zrobię mały przegląd broni w CS:GO i ustale która będzie najlepsza na jaką sytuację. Zapraszam!

UWAGA! ARTYKUŁ JEST SKIEROWANY GŁÓWNIE DO NOWYCH GRACZY W CSie. Proszę aby ludzie mający globala nie pisali ,,wszyscy to już wiedzą".

Antyterroryści:

1.Karabiny

-Aug: bardzo celny karabin z przybliżeniem, dobry dla osób lubiących walkę na średni dystans, mniejsze obrażenia, odrzut oraz większa cena od swojego ,,rywala" czyli sg553.

-Famas: broń dobra dla drużyn bez dużej ilości pieniędzy, przydatna wg. mnie jedynie do celnego strzelania głów, jest odrobinę celniejszy od galila AR, ale jest od niego droższy i ma mniej pocisków w magazynku

-M4A4/M4A1-s: Może omówię każdą broń z osobna; M4A1s jest bronią cichą, lecz mającą większy odrzut niż M4A4. Jednak zwrócę uwagę na coś, na co wiele osób nie zwraca uwagi; otóż po odkręceniu tłumika broń ta potrafi jako jedyny karabin po stronie AT zabić jednym strzałem w głowę. M4A4 oferuje większą celność i obrażenia od modelu z dopiskiem ,,s", jednak w żaden sposób nie da zabić się wroga jednym headshotem. Obie bronie mają mniejszy odrzut i większą cenę od AK47

2.Snajperka

-Scar 20: poza szybszym przeładowaniem scar niewiele różni się od g3sg1

3.PM

-MP9: Broń o dużo większej sile ognia niż jego odpowiednik, czyli mac10, lecz jest to także PM z większym odrzutem i ceną

4.Ciężkie;

-Mag-7: strzelba o mniejszych obrażeniach niż obrzyn oraz szybszym przeładowaniu.

5.Pistolety;

-USP/P2000: P2000 oraz USP zadają takie same obrażenia, USP ma tłumik oraz jedną kulkę mniej w magazynku oraz mniej amunicji ogólnie, P2000 ma więcej kulek oraz większy magazynek, ale nie ma tłumika

-Five seven: więcej kul w magazynku niż tec, lekko mniejsze obrażenia oraz świetna celność. Właściwie jedyny jego minus to dość krótki zasięg



Terroryści:

1.Karabiny

- sg 553: hybryda AK47 i AUGa; zabija jednym strzałem w głowę, jednak ma słabszą celność niż AUG

- AK47: chyba najbardziej rozpoznawalny karabin na świecie. Ma większy odrzut niż M4ki, jednak jest od nich tańszy i jest bardzo efektywny nawet na dalekim dystansie oraz tak samo jak M4A1 s bez tłumika zabija jednym strzałem w głowę.

- Galil AR: broń wg. mnie lepsza od Famasa, posiadająca więcej kul niż on oraz równocześnie tańsza i mniej celna

2.Snajperka

- G3SG1: niewiele różni się od scara 20, jedynie prędkością przeładowania, która jest lepsza w scarze

3.PM

- Mac10: mniejszy odrzut, cena i siła ognia od swojego odpowiednika, czyli mp9

4.Ciężkie

- Obrzyn:więcej obrażeń i dłuższe przeładowanie niż Mag-7

5.Pistolety

-Glock-18: broń łatwiejsza do kontroli oraz zadająca mniejsze obrażenia niż usp oraz p2000, mająca także dużo więcej kul w magazynku

-Tec-9: duża ilość amunicji w magazynku, jednak mniejsza niż w five sevenie. Tec ma dużo odrzut oraz niezbyt wielką celność, nadrabia to jednak dużymi obrażeniami.



Obie drużyny:

1.Snajperki:

-SSG 08: broń dość tania, dobra jako snajperka w pierwszych rundach. Z pancerzem nie zabija na 1 strzał w ciało

-AWP: najbardziej znana i lubiana przez graczy snajperka, zabijająca zawsze jednym strzałem oprócz trafienia w nogi, jednak jej cena potrafi zwalić z nóg.

2.PMy:

-MP7/MP5-SD: mp7 posiada większe obrażenia niż SDk, jednak nie ma tłumika który czasem może uratować życie. MP5 ma także lepszą celność, a obie bronie są prawie nieszkodliwe na daleki dystans

-UMP45: PM dobry na krótki zasięg z niskim rozrzutem/odrzutem oraz sporymi obrażeniami. Jego największą wadą jest słaba penetracja pancerza.

-P90: broń wszytkim znana, idealna do rushowania. P90 posiada bardzo dobrą penetrację pancerza oraz świetną szybkostrzelność i nienajgorszy odrzut.

-PP-Bizon: bizon nie jest zbyt lubiany przez graczy, ma małe obrażenia, co jest jego jedyną, ale nie do załatania wadą. Ma ogromny magazynek, dobrą szybkostrzelność. Jest także celny, lecz brakuje mu obrażeń

3.Ciężkie:

-Negev: Ogromny odrzut/rozrzut, wysoka szybkostrzelność oraz średnie obrażenia. Negev to jedna z najbardziej znienawidzonych przez graczy broni

-M249: To samo co z negevem, tylko że M249 jest droższe i jeszcze bardziej nie lubiane

-Nova: broń dobra do zasadzek, dla drużyn bez pieniędzy.Krótki zasięg i niezbyt duże obrażenia nie są korzystne dla novy.

-XM1041: Xm jest nie lubiany przez graczy, jednak nie ma tak źle jak negev. Zabija on zawsze dwoma strzałami na blisko, choć na niższych rangach sprawdzi się też na średnim dystansie. Posiada wysoką szybkostrzelność. Osobiście bardzo lubię xm'a.

4.Pistolety

-Dwie Berety: para pistoletów ma duży magazynek, wysoką szybkostrzelność, lecz nie zadaje wielkich obrażeń. Mają także dobrą celność, lecz długo się je przeładowuje.

-P250: pistolet celny na krótkim zasięgu, jednak gdy przeciwnik ma hełm brakuje 4hp do zabicia go po trafieniu w głowę.

-CZ75-Auto: Jedyny dostępny pistolet automatyczny w grze, lecz sytuacja jest taka sama jak w p250; po trafieniu w głowę z hełmem zostaje przeciwnikowi 5hp.Dobry jedynie na krótki dystans

-Rewolwer R8/Desert Eagle: Deagle jest bronią powszechnie znaną, zadaje duże obrażenia, i jest bardzo celny. R8 też zadaje duże obrażenia, jednak jest to pistolet wyłącznie na daleki dystans. Deagle jest także najdroższym pistoletem w całej grze.



Mam nadzieję że artykuł się spodobał, bardzo długo go pisałem.