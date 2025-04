Opiszę dzisiaj parę map oraz przedstawię tryby gry z salonu gier. :)))

Proszę o wyrozumiałość, gdyż nie umiem dobrze pisać artykułów.

Zacznę od pierwszego typu map, czyli lokacji od gry deathmatch. Bierze w nim udział ośmiu graczy. Polega on na jak najszybszym zdobyciu dwudziestu zabójstw. Może wydawać się to łatwe, aczkolwiek jest trudne, bo na przykład załóżmy, że walczysz z jednym przeciwnikiem i ma już naprawdę mało zdrowia, a tu przychodzi taki gracz i zabija Ciebie oraz przeciwnika, z którym walczyłeś/aś. Pod deathmatch zostały stworzone dwie mapy. Petra i Chateu Guillard. Oczywiście na deathmatch zostały przerobione jeszcze cztery zwykłe mapy:-Dorado;-Eichenwalde;-King's Row;-Hollywood;Ten tryb potrafi wkurzyć graczy, ale według mnie wystarczy troszeczkę skupienia i można łatwo wygrać ;)Kolejnym trybem w Overwatch to eliminacja. Bierze w niej udział sześciu graczy po dwie trzy osobowe drużyny. Która drużyna jako pierwsza wygra trzy rundy, wygrywa.Zrobione do tego trybu są cztery mapy. Pierwszą dodaną w dwutysięcznym szesnastym roku to Eko Punkt Antarktyda. Wygląda bardzo ładnie moim zdaniem, z resztą sami zobaczcie ;)Następne dodane mapy do eliminacji to Castillo, Czarny Las i Nekropolia. Wszystkie są bardzo ładne, ale najładniejsza moim zdaniem to Castillo. Wspaniałe oświetlenie, super widoki oraz śliczne punkty startowe.Kolejnym wartym uwagi trybem to zdobądź flagę. Mapa, która nie została przerobiona do niej (jako jedyna) to Aytthaya.Posiada ona tajski styl, oraz ładne widoki ze środka mapy.Ale wracając, o co chodzi w zdobądź flagę? Możecie się domyślać, bo można bardzo łatwo wywnioskować. Więc polega na zabraniu przeciwnikowi trzy razy flagi z jego bazy, czyli z końca mapy. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza przed upływem czasu zdobędzie trzy flagi. Jeśli doszłoby to takiej sytuacji, że na przykład jest dwa do dwóch w tym trybie, to wtedy jest dogrywka dopóki żadna ze stron nie zdobędzie swojego celu.Opowiem jeszcze troszeczkę o trybach "niska grawitacja" oraz "losowi bohaterowie".Tak na wstępie o nich powiem, że specjalne mapy nie zostały dodane, ale to nie oznacza, że nie można się dobrze na nich bawić, szczególnie na niskiej grawitacji :DZacznijmy od niskiej grawitacji. Ma taki sam cel jak zwykła szybka gra czy rywalizacja, ale grawitacja naprawdę jest na niej tak niska, że podskakując do góry, możemy być na parę sekund w górze i opadać baaaaaaaaardzo powoli.Teraz o co chodzi z tymi tajemniczymi bohaterami? Chodzi o to, że grając w ten tryb nie wybieramy bohatera, tylko co śmierć gramy inną postacią i w żaden sposób nie da się jej zmienić. Popełniając samobójstwo zostajemy tą postacią, którą graliśmy, gra w taki sposób nas kara za to, że usiłujemy grać inną postacią.