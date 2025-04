Recenzja o overwatch 2020 rok

Będę opisywał jedno z lepszych produkcji Blizzarda, czyli Overwatch. Wydana w 2016 roku gra, zaskoczyła wszystkich. Czy utrzyma ona dalej ten sam super poziom? Opisze parę postaci i opowiem o grze. Z góry proszę o przeczytanie najpierw całego artykułu, bo pisałem go sam i chciałbym liczyć na wyrozumiałość, bo jest to mój pierwszy taki projekt. ;)

Blizzard w 2016 roku wydał grę pod tytułem "Overwatch". Miało bardzo dużą szanse na to, żeby prześcignąć League Of Legends – pozycję jednej z lepszych gier, które wyszły, ale niestety Blizzard zaczął troszeczkę psuć tę grę między innymi dlatego, że zaczął zmieniać dobre postacie. Overwatch to jeden z najoryginalniejszych FPS-ów ostatnich lat, który na tle innych gier z gatunku wyróżnia się dopracowaną mechaniką rozgrywki, ślicznymi mapami, postaciami wykonanymi naprawdę solidnie oraz boską komiksową oprawą graficzną, która nawet na nie najlepszym komputerze będzie śmigała jak żadna inna. Amerykańskie studio nie bez przyczyny ma na całym świecie rzesze zagorzałych fanów – znane jest bowiem z wypuszczania niemal samych hitów, takich jak:-Star Craft-World Of Warcraft-Diablo-Hearthstone-Heroes Of The StormSzykujcie więc klawiatury, myszki i ewentualnie pady – Bo overwatch już czeka, żeby mieć więcej fanów. Gdy zaczęły się pierwsze beta testy to już było wiadome, ze to będzie super gra. Jednak po paru latach, deweloperzy zaczęli "udoskonalać" tę grę, co wyszło im nie za dobrze. Gdy wychodziły nowe postacie było dużo bugów, były serwery strasznie przeciążone na przykład gdy wychodziło nowe wydarzenie specjalne. To było mega wkurzające, ale ja nie przykuwałem do tego większej uwagi, bo rozumiem, że każdy gracz chce zobaczyć nowe skiny i tym podobne.W grze, teraz mamy obecnie do wyboru 31 postacie. Są 3 klasy bohaterów:-Natarcie-Tank-Wsparcia(kiedyś były cztery: Atak, obrona, wsparcie i tank). Najpierw opisze tanków.Posiadają od 400 do nawet 1000 punktów życia, służą oni do przyjmowania na siebie obrażeń. Na przykład Reinhardt, ma 500 punktów życia i barierę, która ma wytrzymałość 2000. Warto wspomnieć, że przez bariery przechodzą: super zdolność Moiry, promienie Winstona, no i przeciwny Reinhardt może uderzyć swoim dużym młotem zadającym 75 zdrowia. Bardzo dobrym tankiem, który mogę polecić dosłownie każdemu to D.va. Posiada ona tak zwane dwa życia. Pierwsze to gdy jest w mechu i ma 400 punktów życia i 200 pancerza oraz druga, kiedy jej mech zostaje zniszczony. Hana Song (tak brzmi pełna nazwa D.Vy) kiedy wyskakuje ze swojego wspaniałego różowego robota ma 150 hp i żadnych zdolności. Może ewentualnie wezwać mecha na super zdolności oraz ma pistolecik z 20 nabojami. Jeśli chodzi o zdolności kiedy jest w mechu, to ma tak zwane rakietki. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, d.va wystrzela je i zadaje maksymalnie 100 obrażeń. Drugą zdolnością są dopalacze. Polega to na tym, że po naciśnięciu prawidłowego przycisku, Hana może polecieć gdzie chce. Trzecia zdolność myślę, że najpotrzebniejsza to matryca obronna. D.Va może uruchomić ją kiedy chce, nie posiada ona cooldownu. "Zjada" pociski lecące w jej stronę, które znajdują się najdalej w odległości 20 metrów. Teraz czas na opisanie super zdolności. Po naładowaniu 100%, które trwa przeważnie jedną minute i około 30 sekund, D.Va (jak i każdy bohater w Overwatch po naładowaniu zdolności) uruchamia "samozniszczenie". Jej mech przygotowywuje się około 3 sekund do wybuchu i wtedy może zadać strasznie dużo obrażeń.Teraz czas na klasę natarcia. Mają oni od 150 do 300 punktów zdrowia i czasami bywają wkurzający. Opowiem o nowo dodanej postaci o nazwie Echo, która jest w klasie natarcia i posiada ciekawe zdolności. Na razie nie ma jej na oficjalnym serwerze. Znajduje się ona na publicznym serwerze testowym (PST), gdzie są testowane właśnie nowe aktualizacje przez graczy, którzy posiadają kopię gry Blizzarda. Pierwszą jej umiejętnością, którą zaprezentuję, to po prostu broń podstawowa, czyli coś co może używać bez przerwy. Trójstrzał, taka jest prawidłowa nazwa, polega na tym, że Echo wystrzeliwuje jednocześnie trzy pociski układające się w trójkątny wzór. Jedną z jej zdolności, są bomby przyczepne. Polega na tym, że bohaterka wystrzeliwuje salwę przyczepnych bomb, które wybuchają po krótkim czasie. Warto też wspomnieć o tym że może ona latać na niewielkie dystanse i swobodnie opadać. Kolejną jej zdolnością jest wiązka, dzięki której Echo przez kilka sekund podtrzymuje działanie wiązki, która zadaje bardzo duże obrażenia celom mającym mniej niż połowę zdrowia. Jeśli chodzi o jej super zdolność (duplikację) to polega na tym, że bohaterka duplikuje cechy wyznaczonego wrogiego bohatera i zyskuje jego zdolności na 15 sekund.O bohaterach ataku mogę jeszcze powiedzieć, że na sam początek najlepszy jest Żołnierz-76. Łatwo nim grać, posiada pole biotyczne, które leczy i rakiety dzięki którym szybko można dobić/pokonać przeciwnika. Jego super zdolność też jest przydatna bo to jest tak zwany aimbot, dzięki któremu Żołnierz nie musi w nikogo celować. Pod koniec dodam, że DPS'y (bohaterowie natarcia) są od zadawania obrażeń.Teraz czas na bohaterów wsparcia. Wsparcie opiera się na leczeniu sojuszników oraz osłabianiu przeciwników. Dobrym przykładem jest Moira, bo ma 2 podstawowe rzeczy. Pierwsza z nich opiera się na leczeniu, po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na myszce (najczęściej lewy przycisk myszy) bohaterka może leczyć, a zadawać obrażenia na prawym przycisku myszy. Te dwie zdolności się uzupełniają, ponieważ żeby móc leczyć trzeba zadać trochę obrażeń. Należy jednak uważać, żeby nie przesadzać z zadawaniem obrażeń. Jako bohater wsparcia trzeba więcej leczyć!!! Ma ona przydatną zdolność jeśli zabraknie nam leczenia, są to kule i gracz Moiry może zdecydować o tym, czy wypuści kulę, która leczy, czy kulę, która zadaje obrażenia. Ma ona też zdolność do szybkiego przemieszczenia się. O super zdolności można powiedzieć, że bardzo ale to bardzo dobrze zgrywa się z super zdolnościami takimi jak grawiton Zarii albo zdruzgotanie Reinhardta. Na parę sekund Moira wypuszcza wiązkę, która leczy sojuszników oraz zadaje obrażenia przeciwników w linii prostej.Chciałbym wspomnieć, że grając bohaterem wsparcia, trzeba być bardzo uważnym, żeby nie zadawać dużo obrażeń, lecz więcej leczyć.To tyle jeśli chodzi o ten artykuł, mam nadzieję, że zostanie on odebrany ciepło oraz myślę, że przybliżyłem wam świat Overwatcha. Dziękuje za przeczytanie i życzę miłego dnia czytającemu oraz dużo zdrowia szczególnie w tym okresie ;)