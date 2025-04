Poradnik: Postrach solo kolejki- Zac w jungli

Rdusiu25

Oglądając ostatnie poradniki tutaj mam wrażenie, że większość osób piszące je są z niższych dywizjii(czyt. brąz, silver) i mało wiedzą o tej grze. Mój poradnik będzie wyglądać troszkę inaczej. Chociaż póki co nie jestem zbytnio wysoko w dywizjach, to jednak w tą grę gram od połowy 1 sezonu. Z kilkoma przerwami, ale gram. Od 3 sezonu mainuje jungle i do teraz w niej zostałem. Mam dosyć dużą pule postacii, a ona coraz bardziej się powiększa. Mam w planach stworzenie jeszcze kilku poradników, ale to zależy od tego, czy ten poradnik się przyjmie. Tyle o mnie, przejdźmy więc do naszego bohatera.



Dzisiaj chciałbym troszkę opisać Zaca. W teraźniejszej mecie jedną z silniejszych postaci w jungli. Ale więc, dlaczego jest średnio widywany? A to dlatego, że jest to trudna postać. Dobry Zac potrafi wygrać grę 1v9, nie ważne czy to Full Ap, czy Tank. Dzisiaj przedstawię wam tylko teorie, praktykę sami będzie sami musieli sobie potrenować.



A więc, zapraszam do poradnika ;)

Na początku przejdźmy do umiejętności:

P: Podział komórkowy-Ilekroć umiejętność Zaca trafi przeciwknika, fragment ciała. Zac może podnosić te kawałki, by odzyskać zdrowie. Kiedy zginie, dzieli się na cztery częsci. Przez pewien czas starają się one odbudować Zaca. Jeśli którykolwiek przetrwa, Zac ożywa ze zdrowiem, proporcjonalnym do ilości fragmentów, które przetrwały(tutaj ciekawostka, można użyć teleportu na jeden z fragmentów i wtedy Zac jest nieśmiertelny).

Q: Rozciągające Uderzenie-Zac wykonuje oburęczny cios, zadająć obrażenia i spowalniając cele w linii.

W: Niestabilna Materia-Ciało Zaca wybucha, zadając obrażenia otaczającym go wrogom. Trafieni przeciwnicy otrzymują dodatkowe obrażenia, zależne od ich maksymalnego zdrowia(tutaj kolejna ciekawostka-dzięki W można resetować auto atak, to znaczy gdy leci animacja ataku, używamy W i wtedy zadajemy dmg z ataku i W oraz natychmiastowo uderzamy ponownie. Jeszcze można użyć W podczas lądowania z E.)

E: Elastyczan Proca-Zac zostae unieruchomiony, przygotowując szarżę w wybrane miejsce. Zasięg Elastycznej Procy zwiększa się, im dłużej przygotowuje się Zac, aż osiągnie maksimum. Następnie ten wystrzeliwuje się w dane miejsce, zadaje obrażenia i ogłusza przeciwników po wylądowaniu(i tutaj kwi cała magia Zaca, musi trafić E. Grając nim trzeba poćwiczyć miejsca z których najlepiej skakać. I tutaj również ciekawostka-skacząć nad Baronem lub smokiem można użyć smite'a(porażenia), w czasie lotu. Lecz po prostu trzeba dobrze wycelować)

R: Hop, do Góry!-Zac wyskakuje w powietrze, by podbić, spowolnić i zadać obrażenia pobliskim wrogomo. W trakcie lotyu odbija się trzy razy, za każdym z nich zadając obrażenia.



Teraz przejdźmy z czym zacząć i co maxować:

-zaczynamy z W i staramy się zbierać fragmenty z pasywki, aby skrócić czas odnowienia

- wpierw maxujemy E, potem W, a na koniec Q



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Taktyka:

Zac ma bardzo łatwe czyszczenie w jungli i bardzo mocne ganki. Robimy całą jungle i po 4 lvl zaczynamy gankować. Jest to postać, która również bardzo często gankuje. W późniejszej częsci gry Zac ma za zadanie wskoczyć w team fight z E i odpalić R, używając przytym kiedy można W. Jesto najczęściej wtedy darmowa wygrana.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Przedmioty:

Tutaj zaczynamy z talizmanem i miksturą za 150(która odnawia się co powrót do bazy). Później robimy taki build- http://imgur.com/a/qBgJk. Co do itemów, to niektóre oczywiście zależy od przeciwników. Różdzkę Wieków skłamy przy AP buildzie, kiedy przeciwnicy mają full AD. A co do tank itemów, no to zależy co więcej u przeciwników biję.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Masterki:

http://imgur.com/a/x5rce



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Runy:

na niższym poziomie wystarczą zwykłe pod AP, sam takie używam- http://imgur.com/a/uNcYV(na żółtych x9 armor, na niebieskich x9 magic resist, na czerwonych x9 magic penetration, na esencjach x3 AP)

jednak na wyższym te mogą nie wystarczać, więc polecam bardzo te- http://imgur.com/a/xrlW1(na żółtych x9 armor, na niebieskich x6 magic resist i x3 -0,83 cooldown, na czerwonych x9 magic penetration, na esencjach x3 -2,5 cooldown)



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mam nadzieję, że poradnik się komuś przyda i dzięki niemu ktoś zostanie postrachem solo kolejki ;)

Jeśli zauważyłeś jakiś błąd lub masz jakieś pytanie to napisz w komentarzu.



Pozdrawiam!