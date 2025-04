Bard- Wędrujący opiekun

1. Najważniejszym przedmiotem jest kamień widzenia, który umożliwia nam zapewnienie wizji dla naszej linii.





2. Następnym ważnym przedmiotem są buty, moim zdaniem najlepiej sprawdzają się buty mobilności.



3. Ważnym przedmiotem zapewniającym nam złoto oraz spowalniającym przeciwników jest roszczenie królowej lodu.



4. Następnie należy zbudować przedmiot, który trochę zwiększy nasze statystyki defensywne, najlepszym wyborem będzie tarcza solari.



5.Następny przedmiot zapewnia nam przede wszystkim regenerację manny oraz pozwala usunąć efekty kontroli tłumu, mowa tu o tygielu mikaela.



6.Ostatni przedmiot należy dopasować do poszczególnych rozgrywek np. jeśli nasz carry potrzebuje wzmocnienia polecam zwiastun zeke'a





Na Barda polecam używać run:



Specjalizacje przydatne dla Barda:



0/18/12





Jak grać Bardem?

Gra w alei polega głownie na nękaniu przeciwnika przy pomocy autoatacków oraz próby zestunowania go z q, często łatwiej do tego doprowadzić grajac defensywnie. Staraj się aby Twoje ołtarze były ustawione w bezpiecznym miejscu aby nie dopuścić do nich przeciwnika, który mógłby je zniszczyć. Schodź z linii tylko w określonych sytuacjach (np.brak manny). Nigdy nie zostawiaj swojego adc bez powiadomienia go o zamiarze zejscia na chwilę z linii. Gdy Twój jungler zamierza zgankować ustaw się w górnych krzakach i wyczekuj na okazję aby użyć portalu i zaskoczyć przeciwnika. Gdy posiadamy już 6 poziom nasza super umiejętność połączona z dobrze zrobionym portalem i dobrą synergią z junglerem zapewniaja pewne zabójstwa. Jednak nie można grać bardem zbyt agresywnie, jest to postać posiadająca mało punktów zycia na początkowych poziomach, dlatego często staje się celem np. Q Thresha.



Gra w póżniejszych fazach rozgrywki jest bardzo przyjemna naszym głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłej wizji na mapie oraz obrona naszego carry. Dzięki regularnemu zbieraniu dzwonków zwiększamy swoje bonusy związane z umiejętnością pasywną oraz dzięki ,,lataniu'' po mapie często odkrywamy zamiary przeciwników. W walkach drużynowych skup się nie zestunowaniu przeciwnego strzelca lub middera, ponieważ to oni są dla Twojej drużyny największym zagrożeniem. Jeśli chodzi o super umiejętność to zależnie od sytuacji można użyć jej na wszystkich przeciwników aby dać czas na przygowanie się Twojej drużynie lub postarać się zestunować np 2 cele aby szybko uporać się z resztą, a potem wrócić do przeciwników będących na początku uwięzionych u superumiejętności Barda.





Dziękuję za przeczytanie poradnika, mam nadzieję, że pomoże chociaż części czytających. W razie pytań chętnie odpowiem :)

9x 1.34 odporności na magię9x 1 pancerza9 x 0.9 przebicia pancerza, 0.62 przebicia odporności3x 1.5% szybkości poruszania