Seria Age of Empires - Przegląd

Zacznijmy od tego, że cała seria AoE składa się z trzech gier, AoE 1, AoE 2, AoE 3. Każda z nich jest osadzona w innym czasie i miejscu. Oprócz tych trzech produkcji istnieją także AoE Online i AoE Castle Siege. Niestety w Online już nie zagramy, bo serwery tej gry zostały wyłączone w 2015r. w lipcu. Z kolei AoE Castle Siege nadal możemy pobrać min. ze sklepu Microsoftu i cieszyć się grą. Jednak w tym artykule skupię się na płatnych wersjach, i to te wersje opiszę.

Age of Empires (1)

Wyprodukowany przez Ensemble Studios i wydany przez Microsoft 26 października 1997 roku, RTS. Możemy się w tej produkcji wcielić w Egipcjan, Asyryjczyków, Babilończyków i w wiele innych cywilizacji. Do tej produkcji został wydany dodatek "Age of Empires: The Rise of Rome", wnoszący nowe cywilizacje i kampanie. Akcja gry dzieje się w starożytności, naszym zadaniem jest wyeliminowanie przeciwnika jak najszybciej jak się da, co oznacza że musimy naszą kolonię dobrze rozwijać i zaatakować pierwszym, co może i nie przyniesie zwycięstwa od razu, ale osłabi przeciwnika. Jeśli jednak znudzi nam się taki tryb, a mapy będziemy znali na pamięć, można spróbować trybu kampanii, gdzie nie zawsze chodzi o zniszczenie przeciwnika, a osiągniecie konkretnego celu.

Age of Empires II: The Age of Kings

Kolejna część podobnie jak pierwsza, została stworzona przez Ensemble Studios, a wydana przez Microsoft 30 września 1999r. W kontynuacji AoE możemy teraz zagrać 13 cywilizacjami, tym razem imperium będziemy budować w czasach średniowiecza i wczesnego renesansu, w tej wersji pojawia się już, ale sporadycznie broń palna, a raczej jej początki. Cel jest taki sam jak w pierwszej części, czyli zniszczyć przeciwnika, jednak zrobione jest to o wiele lepiej graficznie, ponadto dostajemy także nowe kampanie, i to w większej ilości. Do gry wyszły trzy dodatki, z czego jeden fanowski, jednak okazał się tak dobrze wykonany, że po kilku poprawkach można było go zakupić i stał się oficjalną zawartością. Jest to dodatek "The Forgotten". Pozostałymi dwoma są "The Conquerors" i "The African Kingdoms". Gra doczekała się reedycji w wersji HD wydanej 9 kwietnia 2013r.

Age of Empires III

Stworzona także przez Ensemble Studios, wydana przez Microsoft ( kto by się tego spodziewał ) 18 października 2005 r. ale w Polsce dopiero 1 grudnia 2005r., jest to oczywiście także RTS. Mamy tutaj do wyboru tylko osiem cywilizacji podstawowych, i dodatkowe sześć z obu dodatków. W tej wersji zrezygnowano z pomysłu gromadzenia czterech surowców, na rzecz trzech, są to: jedzenie, drewno, złoto/pieniądze. Jak można zauważyć, surowcem który nie znalazł się w tej wersji jest kamień. Usunięto także składy, co oznacza że wieśniacy już nie muszą odnosić surowców do budynków, ale posiedli moc "teleportacji" owych zasobów. Dodatki wydane do AoE III to: "The Warchiefs" i "The Asian Dynasties". Pierwszy z nich dodaje do rozgrywki trzy cywilizacje, są to różne plemiona indian, a kolejny dodaje trzy cywilizacje azjatyckie. Gra zgarnęła bardzo wysokie oceny, Metacritic ocenił ją w skali od 1 do 100 na 81 punktów, a serwis GameRankings wystawił tej produkcji 82,38% punktów procentowych.