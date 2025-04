Recenzja gry: The Last of Us

Opis gry:

Akcja gry toczy się w 2033 roku w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych 20 lat po epidemi grzyba.

Głownymi bohaterami są Joel który w 2013r podczas wybuchu epidemi w mieście Austin stracił córke Sare, oraz nastoletnia Ellie która jest odporna na zakażenie. Ellie jest również członkiem organizacji która w grze funkcjonuje pod nazwą "świetliki".

W ich podrózy nie tylko napotykają na zakażonych ludzi ale też zwykłych zdrowych którzy stracili resztki człowieczeństwa i zrobią wszystko aby przetrwać.Początkowo releacje łaczące Ellie oraz Joela są napięte, ponieważ zawsze kiedy Joel patrzy na nią przypomina mu się jego zmarła córka Sarah, traktuje ją jako zwykłą przesyłke którą musi dostarczy w dane miejsce, ale po roku(bo tyle około trwa fabua) Ellie staje się nieoddzowną częścią życia Joela a on zaczyna traktować ją jak swoją córke.



W grze istnieje również system craftingu, zbieramy ostrza, szmaty, butelki, bandaże, taśme klejącą oraz wiele róznych rzeczy które będą nam potrzebne do wycraftowania opatrunku, noży, bomb dymnych i koktajlu Mołotowa.Przez całą gre zbieramy także różne znajdźki które pozwalają nam na odblokowanie trofeów na naszym koncie PlayStation.



Grałem w wiele gier czy to na PC czy na PS4, ale ten tytuł zapadł mi głeboko w pamieć i serce znajduje się u mnie na miejscu PIERWSZYM z oceną 10/10. Gra jest wymagająca z bardzo ciekawą fabułą i klimatem. Moim zdaniem TLoU daje do myślenia i zmusza do refleksji.



Jeżeli masz ps3 lub ps4 i jeszcze nie grałeś w TLoU, nie trać czasu jest to pozycja obowiązkowa dla gracza PlayStation, a jeżeli nie masz obejrzyj Let's Play u jakiegoś YouTubera.







The Last of Us gra produkcji Naughty Dog.Ekskluzywna gra na konsole Playstation 3 i Playstation 4.Wydana została 14 czerwca 2013r. oraz wersja remastered na konsole Playstation 4, 30 lipca 2014r.