LajCiK1337YT

Panie i panowie, w lewyn narożniku HOMM3, w prawym narożniku HOMM5 zacznijmy pojedynek!

Homm3 - wybrana przez graczy, najlepsza gra z tej serii zrobiona przez NWC

Homm5 - gra przełomowa kontynuująca serię Homm przez studio Ubisoft

ZACZYNAMY!!



Heroes 3 ma:

- Wielki wachlarz nowcyh stworzeń, których nie było w Heroes 2.

- SI na większym poziomie trudności

- Rozbudowane ulepszanie bohatera ucząc go: Dyplomacji, Logistyki, Magii.

- Ciekawie zrobione Stworzenia

- Plansze na, których rozgrywają się pojedynki ze stworami lub z wrogimi bohaterami

- Ciekawe fabuły kampanii w podstawce i dodatkach



To są właśnie atrybuty Heroes of Might and Magic 3, a co do zaoferowania ma nam Heroes of Might and Magic 5?



Heroes 5 ma:

- Przełomowe znaczenie w serii HoMM

- grafikę 3d

- Ładnie zrobione modele postaci

- Wygodny i miły dla oka interfejs jednostek

- Ciekawą fabułę z Cutscenkami filmowymi



Te gry przedstawiają właśnie takie atrybuty jakie widzieliście, ale która z nich jest lepsza? Heroes 3 napewno ma dla większości wartość

sentymentalną, lecz z kolei Heroes 5 jest bardzo podstawiony pod desing, który jest bardzo ważny dla większości młodych graczy.

HEJ LAJCIK, ALE KTO WYGRAŁ?!

O tym zdecydujecie wy w komentarzu ja się żegnam cześć!