SAO's Legend. Czy warto wykonać to zadanie? Instrukcje do zadania

SAO's Legend, gra przeglądarkowa oparta na popularnym swego czasu anime Sword Art Online. Zadanie warte 20 Kamieni Dusz a warunek wydaje się niekorzystny. W tym artykule dowiesz się jak wykonać bez problemu zadanie oraz jak tego dokonać oraz poznasz kilka szczegółów o grze.

SAO's Legend czyli w pełnej nazwie Sword Art Online's Legend jest przeglądarkowym MMORPG opartym na anime Sword Art Online. Zadanie wymaga osiągnięcia postacią 30 poziomu. Czy jednak to jest tak wymagające na jakie wygląda? Odpowiedź brzmi: NIE



Zadanie z gry SAO's Legend jest bardzo proste, dlaczego? Gra jest tak zaprogrogramowana, że gracz ma od razu włączony tryb automatycznej walki oraz wykonywania zadań. Jeśli jesteś tu tylko po Kamienie Dusz które tak bardzo wszyscy kochamy, jedyne co musisz robić to zarejestrować się oraz przeprowadzać rozmowy i potwierdzać zadania. Gra będzie rozgrywała się sama. Przydatne mogą być komunikaty w prawym dolnym rogu ekranu, często dają informację, że posiadasz lepszy ekwipunek gotowy do założenia.

Lepszy ekwipunek > Więcej Siły Walki > Szybsze pokonywanie potworów > Szybsze zdobywanie poziomu oraz wykonywanie zadań. Wynik? Szybkie Kamienie Dusz.



Za to jeśli was interesuje prawdziwa rozgrywka w tej grze, opartej na anime SAO, możecie wyłączyć opcję autowalki w opcjach i rozkoszować się rozgrywką. Jedynym minusem wtedy może być ilość graczy na serwerze. Jest ich zwykle bardzo dużo i widać wszystkich avatary co może niektórym przeszkadzać.



Sam wykonałem to zadanie i powiem, że niestety mi gra nie podpadła do gustu, dlatego użyłem autowalki i wykonywania zadań by zdobyć KD . Ale kto wie, może wam akurat gra wpadnie do gustu.



Średni czas potrzebny do wykonania zadania: 30~60 minut.

Ważna uwaga: Jeśli chcesz używać sposobu automatycznego, zawsze kontroluj grę, inaczej w pewnym momencie okaże się, że rozmawiacie z NPC związanym z misją przez co będziecie stać w miejscu a wy nawet nie będziecie o tym wiedzieć.



Mam nadzieję, że ten mały artykuł wspomoże użytkownikom wykonać zadanie oraz czerpać większą radość z rozgrywki jeśli postanowią grać na własną rękę.

~Vulpix