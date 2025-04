alkcilX

Jest to poradnik dla początkujących graczy oraz tych już bardzej doświadczonych chcących zagrać w grę hero zero , są tu również opisane wszelkie bugi w grze.

Hero Zero Początkujący

Hero zero jest bezpłatną grą przeglądarkową , w którą każdy może zagrać. Dotychczas powstało 17 swiatów polskich, 12 światów niemieckich oraz 9 światów francuskich. Jeżeli chodzi o ranking światów zdecydowanie w nim prowadzimy co ok. 4 miesiące i 4 dni powstaje nowy świat dzięki czemu gracze mogą powalczyć o top 10.

Jeżeli chodzi o samą grę to mamy w niej do wyboru dwie postacie mężczyzny i kobiety, tu już każdy wybiera według swojej płuci. Póżniej ustalamy wygląd swojego bohatera tu można popisać się fantazją wybrać mu kolor oczu, włosów, twarzy.Gdy już to zrobimy musimy podać Adres E-mail jednak nie jest on do niczego wykorzystywany tylko do wysyłania kuponów do gry oraz weryfikacji konta.Póżniej wymiślamy nick dla swojego bohatera, oraz hasło dla niego. Po zarejestrowaniu gra proponuje krótki samouczek po którego przejściu otrzymujemy 5 oponek oraz wspomagacz -25% skracania czasu misji. Nie zapomnijmy potwierdzić adresu e-mail,za który również dostaniemy 10 oponek. Aby szybko osiągnąć dobry poziom należy wybierać misje które dają nam jak najwięcej doświadczenia monet wraz z poziomem będziemy dostawać coraz więcej, więc nie musimy wybierać misji tam gdzie jest więcej monet. Ubiór to najważniejszy element naszego bohatera zawsze wybierajmy rzeczy kture dają nam jak najmniej siły, gdyż jest ona w tej grze zbędna. Możemy również rozdawać punkty umiejętności lecz tu też jak najmniej dawajmy w siłę. Wspomagacze też są dobrą sprawą dzięki nim nasz bohater staje się silniejszy najlepiej mieć wspomagacz misji i umiejętności na 50% natomiast pracy spokojnie wystarczy nam 25%. I oto jesteśmy już w miarę dobrzy jednak to nie koniec. W tej grze możemy również dołączyć do drużyny szukajmy jak najlepszych drużyn jednak nie zmieniejmy ich zbyt często gdyż zostaniemy skoczkamy. Do drużyny możemy wpłacać monety oraz (kupione) oponki. Oponki możemy nabyć u sprzedawcy oponek jest ona w prawym dolnym rogu. Ceny ich zaczynają się od 10 zł.Teraz już swobodnie możecie poruszać się po grze hero zero. Jednak została nam do omówienia jeszcze jedna opcja bohaterskie czyny za ich wykonanie dostajemy różen nagrody oponki, monety, przedmioty itp. jak szybko wykonywać bohaterskie czyny z oponkami dowiecie się poniżej, jeżeli chcecie podnosić za darmo swój poziom umiejętności dobrą sprawą będą treningi.Możemy ich wykonać 10 dziennie z każdym wykonaniem jednego paska treningów przeskakuje on z 3 na 4 jednośtki treningowe tak może on wzrosnąć aż do 10. To już wszystko porady dla bardziej zaawansowanych znajdziesz poniżej.



Hero Zero Początkujący/Zaawansowani

Jeżeli poradnik powyżej okazał się pomocny ten będzie o błędach gry, które możemy wykorzystać na swoją korzyść. Np. gdy weźmiemy trening za oponki on nam się rozpocznie i oponki zostaną pobrane jednak gdy przerwiemy trening oponki zostają nam zwrócone. Jednak zadanie łasuch zacznie się nam wykonywać mimo iż nie wydajemy na nie oponek. Zadania nadzwyczajne w nich możemy zdobyć troche doświadczenia, monet oraz fajnych przedmiotów. Jednak po zakończeniu trybu zwiczajnego i nadzwyczajnego musimy poczekać 4 dni jednak po tym okresie możemy powtórzyć zadania nadzwyczajne jednak zakończenie ich trwa długo a ja znam sposób jak zakończyć je nawet w 10 min lub mniej. Zdejmujemy z bohatera ubrania i zostawiamy tylko broń rzucaną i atakujemy w taki sposób mamy 80% szans na wygraną. Ten sposób działa na wszystkie zadania nadzwyczajne!!! To już tyle bugów dla was jednak powyżej nie powiedziałem wam że raz na jakiś czas pojawiają się łotry. Walczy się z nimi wspólnie z innymi graczami jeżeli chcemy szybciej atakować łotra przyda nam się pilot który skraca czas oczekiwania o 50%. Jeżeli choć raz kupiliśmy oponki mamy 8 bateri do wykorzystania oraz 16 razem wszystkich w pilocie, jadnak jeśli nie kupiliśmy oponek to mamy 4 baterie dziennie i 8 razem w pilocie. Za łotra możemy dostawać naprawde epicki nagrody jednak to zależy od zajętego przez nas miejsca w top 1-10.To już wszystko mam nadzieję że wam się spodobał ten poradnik i, że będzie wam pomocny :).