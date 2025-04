dawidus887

Na wszystkie te pytania zadane w tytule artykułu, postaram się odpowiedzieć w tym miejscu! Miłego czytania.

Defragmentacja - układanie plików na dysku twardym w taki sposób, aby mieć do niego jak najszybszy dostęp.



Nie warto tego robić na dysku SSD - ponieważ nie działają na takiej samej zasadzie jak w HDD (w SSD jest odczytywane z kości, a w HDD odczytuje to takie "ramie" które musi odpowiednio przemieszczać swoje ramie po płycie, im dalsza odległość, tym dłużej trwa)



UWAGA! DEFRAGMENTACJA MOŻE POTRWAĆ DO KILKU GODZIN!



Do sprawdzenia postępu defragmentacji potrzebny nam będzie program HD Tune (polecam pobrać Trial z oficjalnej strony internetowej - ma wszystko i jest bez wirusów)

Po instalacji włączamy testy (klikamy start - prawa strona). Jak u mnie wyglądało?:



Przed defragmentacją:

https://zapodaj.net/afb9dcb597bed.jpg.html

Po defragmentacji:

https://zapodaj.net/10d03c820fa9f.jpg.html



Jest różnica. Najistotniejsze jest to, aby te żółte kropki które się pokazują na samym końcu tworzyły taką jakby "ścieżkę", a nie były porozrzucane po calym ekranie, ponieważ te kropki są symbolami plików i im dalej te pliki są - tym dłużej trwa dotracie do nich. Ważne też jest Acces Time - czyli średni czas dostępu do danego pliku. Możemy też zwrócić uwagę na "wariograf" ale jest on mniej istotny.



Oczywiście nie będzie to tak idealnie jeśli mamy dużo gier, programów plików.

Dla przykładu testy z komputera - z sali informatycznej z szkoły TI do ktorej uczęszczam - jest tam tylko kilka podstawowych programów.

Przed defragmentacją:

https://zapodaj.net/3638fa2f43190.png.html

Po defragmentacji:

https://zapodaj.net/0aa1b0873376b.png.html



Jeśli już was wystarczająco przekonałem, że warto, to pokażę wam jak to się robi.



Najpierw wchodzimy w Mój komputer - klikamy prawym przyciskiem na dysk - jeśli mamy kilka, klikamy na pierwszy lepszy. - klikamy Właściwości - Narzędzia - Defragmentuj.



Wtedy pojawia się nam mniej-więcej takie okienko:

https://zapodaj.net/452a6575c1932.jpg.html

W zależności od ilości dysków.

Wybieramy dysk i klikamy defragmentuj dysk.

Może to potrwać do kilku godzin - w zależności ile mamy programów. Warto zdefragmentować każdy dysk HDD lub SSHD.

Po tym oczywiście jeśli chcemy zobaczyć efekty - możemy zrobić jeszcze jeden test.



I jeszcze jeden mały komunikacik: przydatna byłaby opcja wstawiania zdjęć w artykułach - więcej niż jedno na okładkę - ponieważ tak jest łatwiej tlumaczyć.