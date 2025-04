Mistrzostwa Świata w League of Legends

Worldsy już wkrótce (29 września), przez ten czas 16 drużyn z całego świata powalczy o tytuł Mistrza. Postanowiłem przedstawić Wam najważniejsze informacje dotyczące tegorocznych Mistrzostw.

Europa — EU League Championship Series (EU LCS) — 3 miejsca

Korea — League of Legends Champions Korea (LCK) — 3 miejsca

Chiny — League of Legends Pro League (LPL) — 3 miejsca

Hongkong, Makau i Tajwan — League of Legends Master Series (LMS) — 2 miejsca

Regiony Wildcard zgodnie z International Wildcard Qualifier (IWCQ) — 2 miejsca

ROX Tigers SK Telecom T1 Samsung Galaxy

LMS:



Flash Wolves ahq e-Sports Club

NA LCS:



TSM Counter Logic Gaming Cloud9

EU LCS:



G2 Esports H2K ( Z Vanderem i Jankosem w składzie) Splyce

IWCQ:



INTZ Albus NoX Luna

Nagrody

Mistrz świata — 1 000 000$

2 miejsce — 250 000$

3 i 4 miejsce — 150 000$

5-8 miejsce — 75 000$

9-12 miejsce — 45 000$

13-16 miejsce — 25 000$