Świadome sny - Jak wejść do snu, jak korzystać, jak zapamiętać.

Jak zacząłem pisać w wstępie, niedawno zacząłem swoją przygodę z świadomym śnieniem. Pierwsze 3 dni niestety trochę mnie przybiły, ponieważ mimo wszystkich poradników, na początku mi to nie wychodziło, także Wy też się nie podłamujcie.



Oczywiście wiem, co większość z Panów na tym forum by chciała robić, więc powiem Wam (jeszcze nie testowałem :D), że według wielu osób odczucia podczas tych snów są odczuwalne, a według innych są odczuwalne aż pare razy intensywniej.



Więc tak: Jeśli chcemy wejść do świadomego snu, najpierw musimy zacząć zapamiętywać swoje sny, bo co nam z tych świadomych snów, jak ich nie będziemy rano zapamiętywać. Więc aby to zrobić, najlepiej powtórzyć sobie od kilku do kilkudziesięciu razy przed snem: "Idę spać, chcę zapamiętać swój sen". Oczywiście za pierwszym razem może to nie wyjść, ale to na prawdę działa. Najlepiej swoje sny zapisywać w jakimś notatniku, zaraz po obudzeniu się. Aby sobie przypomnieć swoje sny w 100% najlepiej zacząć przypominać sobie je od razu po wstaniu i przed otwarciem oczu.



W snach możemy robić wszystko. Oczywiście czasamu bardzo ciężko rozróżnić świadomy sen od rzeczywistości. Przede wszystkim - w świadomych snach zegarki najczęściej nie mają wskazówek lub ich czas po kilku sekundach bardzo się różni, lustra nie odbijają podobizny, tekst w książkach nie jest jednakowy (zmienia się treść), dłonie przenikają przez siebie.



Bez świadomości, że jesteśmy w świadomym śnie, nie możemy praktycznie nic robić, więc jeśli chcemy zacząć świadomie śnić, musimy wyrobić w sobie jeden nawyk (np. klasknie w ręce, spoglądanie na zegarek itp.), najlepiej robić to ponad 80 razy dziennie.



Jeśli wam się to uda, zapraszam do kolejnego poradnika, który napiszę także w oparciu na tych filmikach, forach itp.

Do zobaczenia za kilka dni! :)