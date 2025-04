Jak złożyć swój pierwszy zestaw komputerowy?

Płyta główna - "podstawa" komputera, płyta drukowana na której montuje się najważniejsze elemnty urządzenia Procesor (CPU) - pobiera dane z pamięcie, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy Chłodzenie procesora - odprowadza ciepło z procesora Pamięć RAM - podstawowy rodzaj pamięci cyfrowej Dysk twardy - jeden z typów urządzeń pamięci masowej, wykorzytujących nośnik magnetyczny do przechowywania danych Karta graficzna - karta rozszerzeń komputera generująca sygnał dla ekranu monitora Zasilacz komputera - urządzenie służące do zasilania komputera Obudowa komputerowa - zamknięta skrzynia, umożliwiająca umieszczenie i zamocowanie najważniejszych elementów komputera

Płyta główna - Budżet nie pozwala mi kupić płyty głównej, ani procesora który umożliwi mi OC (Overclocking). Szukamy płyty na najnowszy, a zarazem najbardziej opłacalny Socket. Obecnie na przykładzie intela jest to Socket 1151. Moim wyborem jest MSI H110M PRO-VD.

Procesor (CPU) - Dobieramy procesor do płyty także na Socket 1151. Moim wyborem jest INTEL I5-6400.

Chłodzenie procesora - BOX, dostaniemy je razem z procesorem. Chłodzenia BOX są dodawane w serii 1151 tylko do procesorów z zablokowanym mnożnikiem, bez możliwości OC.

Pamięć RAM - Na Socket 1151 potrzebujemy RAM DDR4. Ilość według swoich preferencji (obecnie 8GB jest wystarczająco do gier) Moim wyborem jest HyperX DDR4 Fury Black 8GB w jednej kości. Dlatego, aby było możliwe przyszłe dołożenie kolejnej kości (płyta ma tylko dwa wejścia RAM).

Dysk twardy - Tutaj także wszystko zależy od tego ile miejsca potrzebujemy na dane. Jeżeli nie potrzebujemy dużo miejsca,a chcemy aby komputer sprawniej działał to polecam Dysk SSD Transcend SSD370 128GB (tylko system i przeglądanie internetu), jeżeli gramy w gry to już lepiej Dysk Western Digital Blue 1TB

Karta graficzna - Wszystkie karty są kompatybilne z płytami, więc problemu tu być nie powinno. Wybieramy kartę która nam pasuje. Moim wyborem jest SAPPHIRE RX460 2GB.

Zasilacz komputera - Zależy od tego jakie mamy części, czy wykonujemy OC itd. Jako, że tutaj nie ma wielkiego poboru to wybieram sprawdzony Antec VP500.

Obudowa komputerowa - Najprostszy wybór. Osobiście polecam polskiego producenta SilentiumPC. Moim wyborem jest Silentium PC Gladius RG1.



Dzięki, za przeczytanie i mam nadzieję, że komuś ten artykuł się przydał :)



