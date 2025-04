MajloMajlo

A więc. Na początek skille.

Pasywka - Jak trafimy z Q lub przeciwnik wejdzie w pułapkę mamy większy movement speed gdy gonimy tego przeciwnika.

Q - rzucamy dzidą. Im dalej od wroga, tym więcej damage'a. Wbija to pasywę. Tygrys - zadajemy damage.

W - Pułapka, gdy ktos w nią wejdzie, aktywuje pasyw i zadaje damage. Tygrys - skok zadający damage. Gdy jest nałożony pasyw nidalee ma większy skok do przeciwnika, który aktywował pasyw.

E - Uleczenie, daje AS (attack speed) można dawać to sobie i komus. Tygrys - drapanie pazurami, zadaje damage.

R - zamiana w człowieka/lwa

Runy:

Czerwone - 6 ad 3 as

Żółte - 9 armor

Duże - ap

niebieskie - 6 ap 3 magic resist

Build:

Jeżeli macie kille/asysty w early budujecie damage, czyli:

niebieski smite AP

Rylai

Rabadon

Buty ( od rodzaju zależy jaka jest gra)

i następnie to co potrzebujecie pod grę.

Gdy będziecie słabi w early:

Niebieski smite AP

Rylai

Rod Of Ages

reszta tank.



Przejdźmy do gry:



Zaczynamy z tym wisiorkiem (macie w polecanych) + 3 potiony

Zaczynamy z Q i idzemy na Gromp'a, gdy dojdziemy wchodzimy do krzaków koło Blue ponieważ wtedy na Gromp'ie będzie większy damage z q.

Robimy Q, 3 auto atacki (aa), zamieniamy się w tygrysa Q 2 aa (reszta człowiekiem) pamiętajmy oczywiscie o Orb Walkingu.

idziemy na blue. Najpierw heal z E i potem aa człowiekiem. Gdy skończy się AS to przemiana w tygrysa (oczywiscie w międzyczasie dzidy) Q, E, pare aa, człowiek, Q, E, aa xkilka, tygrys Q, E.

Idziemy na kraba. Potem Smite na wilki i jedziemy tak jak wczesniej. Następnie papugi, red i golemy. Jak mamy Hp to gank mid, jak nie to cofamy.

Pamiętajcie o Pinkach.



Combo w duelach (1v1) to:

Q (dzida) W, E, tygrys Q E W człowiek i reszta.



Kiedys dało się resetować AA, lecz teraz to znerfili.

To wszystko, dzięki za przeczytanie :D