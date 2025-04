SAO Online to kicz ?

Settuo

Grałem tam jakieś 10-15min by wbić ten 30 lvl do zadania, o ile wogóle można to nazwać grą, to chyba będzie najbardziej rzucająca sie rzecz w oczy po starcie, mianowicie gra robi wszystko za nas nam daje możliwość klikania na rozpoczęcie i zakończenie misji oraz gdy zdobywamy nowy item pokazuje nam się opcja zmiany go w lewym dolnym rogu i co nam pozostaje w takim razie? Oczywiście mamy opcje ulepszania naszej towarzyszki i Mounta ale i tam mamy opcję do wykonywania tego automatycznie, wieleu funkcji nie sprawdziłem i raczej nie sprawdzę bo ta gra zdecydowanie mnie odpycha. Kolejna rzecz gra ma pewien swój potencjał i nie wygląda źle taki szybki Hack and Slash dla fanów mangi/anime Sword Art Online, gdyby twórcy postarali się ciut bardziej i dali więcej dróg w których można pokierować postacią mielibyśmy ciekawą gierkę. Ja osobiście jestem wielkim fanem SAO i chętnie pograłbym cos związnego z tym tytułem, najchętniej to bym pograł w SAO w wydaniu typu TERA ale to takie moje marzenie małego otaku. Pograłem chwlę, nabrałem dystansu do gier tego typu, no może gdyby była to gra na telefon ale i to słabo wypada osobiście nie polecam. Pozdrawiam i życzę miłej gry na czym kolwiek obecnie gracie ;).