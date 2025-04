Poradnik do BRAUM (League of Legends)

Braum tworzy ważną role w walkach 5 na 5 ponieważ jego ult zadaje duże obrażenia i może zostać trafiony z niego każdy przeciwnik

postać potrafi przytankować (przyjać na siebie obrażenia)nawet barona czy smoka kiedy ktoś meinuje brauma potrafi zrobić nim bardzo wiele dla drużyny dzięki czemu jeston powszchnie znany za jednego z najlepszych supportów





Dziękuje za przczytanie mam wielką nadzieję że pomgłem artykuł nie jest zrobiony idealnie ale to mój pierwszy więc prosze o wyrozumiałość Życzę miłej gry :)

BRAUM to jedna z niewielu postaci o tak wielkim potencjale na dolnej alei jako support najlepsze duo tworzy z postacią Lucian.(Q) brauma to strzał dający stuna dzięki któremu twój adc może zabić szybko przeciwnika. (W) dzieki jemu możesz się przyciagnąć do sojuszniczego miniona lub gracza (E) to tarcza dzięki której obronisz siebie jak i każdą osobe z dróżyny (R) BRAUM uderza tarczą w ziemie z której wychodzi lód który podrzuca przeciwników i daje im stuna.ITEMY które kupujemy grając Braumem-Sightstone-Boots of mobility-Face of the moutain-Locket of the iron solari-Frozen heart-Banshee veilMaksujemy Q a później E na końcu W oczywiście ulepszamy R na 6 poziomie