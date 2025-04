Arasz

Na poczatku gry mamy przyjemnosc grać Poszukiwaczem Przygód. Po wbiciu 15lv oraz 20 profesji, mozemy udać się do Mimi Mentor wybrać swój zawód na dalsze kroki w tej grze. Do wyboru mamy:



Wojownik: Klasa walcząca na krótki dystans z niesamowita obroną

+ Dużo hp

+Dobra obrona

-Malo many

-Słaby dmg



Łucznik: Klasa wyróżniająca się szybkościa oraz strzelnością na długie dystansy

+Najszybsza postać w grze

+Długi dystans

-Dosyć mało hp



Mag: Klasa która posiada największe obrążenia

+Dużo many

+Duży dmg

+Zawsze trafia w cel

-Najwolniejsza postac w grze

-Mało hp



Jeśli już wybraliśmy najbardziej nam odpowiednią klasą w tej grze, zaczynamy dąrzyć do Pierwszej SP.



Co to SP? : Otóz to, jest to nasze drugie wcielenie postaci Karta Specjalisty. Ma przydzielona swój atrybut i umiejętności.



Zdobyć ją możemy po wbiciu 36lv oraz następnie udać się do Kamienia Duszy Specjalisty.



Możemy ją znaleźc na mapie Posterunek Fernon. ( Nosville-> Łąki Nosville-> Słoneczne łąki-> Posterunek Fernon )



Za zadanie dostajemy do wykonania trzech czasoprzestrzeni, w której każdej mamy do zabicia pewnego Bossa.



Jeśli juz wykonaliśmy wszystkie misje możemy nasza Karte Specjalisty otrzymać. Wymagana jest 35 profesja.



Dziękuje, następne recenzje już niedługo.