Szym00n98

League Of Legends to gra wydana 27 października 2009 roku.Ta gra jest stworzona przez firmę Riot Games.15 lipca 2013 roku League Of Legends został uznany za pełnosprawny sport w USA.Powstała na bazie modyfikacji Defence of the Ancients Dota do Warcraft III The Frozen Throne.League Of Legends To gra moba cieszy się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży.Jest bardzo dużo mistrzostw właśnie z tej gry.Aktualnie mistrzostwa są w Krakowie.W League Of Legends jest ponad 120 postaci a skórek do nich ponad 200.Można też zdobywać tam rożne rangi jest ich 7 Bronz,Silwer,Złoto,Platyna,Diament,Mistrz i Pretendent.Aktualnie moje ulubione postacie to Katarina,Lee Sin,Fizz i Kha zix.W League Of Legends każda postać ma po cztery skille i jedną umiejętność pasywną.Są też Spelle czyli takie umiejętności które naprzykład dodawają mane,zdrowie jest też taki którym możesz się teleportować możesz też kogos podpalić i wiele wiele innych Spelli.Ale nie zapominajmy też o innych rzeczach jak naprzykład specjalizacje i runy które nam bardzo pomagają w trakcie gry.Specjalizacje można ulepszać co jeden lvl dodawają nam naprzykład +1 do obrażeń. A runy trzeba kupowac za kasę w grze i one są już lepsze ,ponieważ one nie dodawają +1 do obrażeń tylko +4 do ataku.