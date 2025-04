HE221321

Zacznijmy od dobrych stron gry. Jedną z nich jest to że aby w nią grać trzeba wyjść na zewnątrz i poruszać się (najlepiej pieszo albo rowerem) po drogach w szukaniu pikseli którymi można się pochwalić kolegom i koleżankom.

Drugą zaletą jest to że można nawiązać realcję z drugim człowiekiem poprzez wspólne walki na Gymach i zdobywanie ich.





To chyba na tyle zalet.





Wadami gry są np. to gra jest bardzo uzależniająca przez co ludzie wydają w tą grę realne pieniądze aby mieć lepsze piksele od kolegi/koleżanki.

Drugą wadą jest fakt że przez tą grę wypadki samochodowe zdarzają się coraz częściej bo (przykład z telewizji) "Pikachu był na autostradzie".

Kolejną już trzecią wadą Pokémon Go jest fakt iż gracze nie widzą tego że są w miejscu gdzie nie powinno się używać telefonów komórkowych (Niemcy a mianowicie Auschwitz i inne). Z czego można wywnioskować że gracze nie potrafią grać co wiąże się z wadą nr 1.

Czwartą wadą jest to że można nawiązać realcję, ale z nieodpowiednim człowiekiem.





Moim zdaniem wady gry są o wiele bardziej znaczące niż jej zalety. A co Ty myślisz o tej grze? Napisz w komentarzu.

Dzięki za przeczytanie ;)