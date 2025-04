Recenzja gry World of Tanks.

robulek12

World of Tanks jest grą gtóra aby w nią zagrac musimy ją pobrac z internetu.W przypadku gdy ktos ma słabsze łącze internetowe jest to uciążliwe gdyż trwa pobieranie trwa bardzo długo.Gdy już ją pobierzemy i zainstalujemy czeka nas niesamowita przygoda jaką jest zagranie w gre wot.Gra jest niesamowita pozwala nam na wcielenie sie w prawdziwego czołgiste.Na początku gry mamy dostępne tylko nisko tierowe czołgi,jednak z czasem im dłużej będziemy grali mozemy odblokowac nowe wieksze pancerniejsze czołgi dzieki którym gra jest dynamiczniejsza.Wielkim minusem ale chyba według mnie jedynym sa niskie zarobki za bitwe.Jedynym rozwiązaniem aby w grze porządnie zarobic jest zakup konta premium co wiąze sie z wydaniem 50 zł.Jwdnak po zakupie konta premium mamy do dyspozycji leprze zarobki 50% oraz większe doswiadczenie 50%.Prosze mi uwierzyc ze gra na poziomach od 8 w wzwyz bez konta premium jest bardzo mozolna a zarobki na przegranej bitwie sa ujemne.Jednak gra ta daje możliwosc dołaczenia do klanu.Klany dają możliwosc rozwoju jak i poznania wspaniałych osób dzieki którym gra jest jeszcze lebsza.Wgrze mozliwe jest takrze tworzenie własnych klanów .Bitwy w tej grze trwają według mnie bardzo szybko gryż twórcy założyli ze pełna rozgrywka powinna trwac ok 15 min .Jednak dostęp do czołgów takich jak ligty oraz tedeki sprawia ze gra jest dynamiczniejsza a co za tym idzie szybsza.Więc bitwy trwają w dobrm razie ok 6 min.Podsumowując zachęcam wszystkich do zagrania w ta grę.Jest ona darmowa za zalogowanie do gry nic nie płacimy.Pozdrawiam czołgista robulek12.