Poradnik jak wyjść z niskiego ELO(leauge of legends)

Wielu graczy lola jest na niskim Elo ,powodów tego jest mnóstwo:



1.Pamiętaj o tym że nie zabójstwa wygrywają gre a zniszczenie nexusa i współpraca



2.Jeżeli uważasz że nie możesz wyjść np.z brązu przez afkow to się mylisz,ponieważ prawdopodobieństwo tego że w twoim teamie będzie afk jest mniejsze niż w enemy



3.Wielu graczy na niskich dywizjach ma słabą farme a to właśnie miniony i stwory są bardzo ważne w tej grze by osiągnąć zwycięstwo,więc postaraj się o lepszą farmę



4. wybierz sobie po 2 championy na linnie którymi będziesz bardzo umiał grać



5.Nie korzystaj zbyt dużo z czatu tylko z pingów które są do tego przeznaczone,aby powiadamiać sojuszników o ważnych rzeczach



6.Bardzo ważne jest kupiwanie totemów wizji i stawianie wardów na mapie,w wielu przypadkach mogą cie uratować



7. Na linni ważna jest wiedza kiedy pushować linnie a kiedy nie



8.Kiedy nie widzisz przeciwników na mapie użyj pingu i nie pushoj dalej i poczekaj aż będą widoczni na mapie(w tym czasie możesz po zabijać stworki w lesie)



9. Dużym błędem graczy na niskich dywizjach jest to że jak zniszą inhibitor np. na midzie to chcą iść midem kończyć grę zamiast pójść botem i tam zniszczyć kolejne darmowe wieże i inhibitory



10.Jeżeli przegrasz grę to sie nie martw i nie obwiniaj innych co źle zrobili tylko pomyśl co ty mogłeś zrobić lepiej