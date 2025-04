World Of Tanks Receznzja

A więc World Of Tanks to naprawde fajna,ciekawa i ucząca na przykład tego jakie czołgi walczyły w drugiej wojnie św. lub z czego np. były one robione.W grze są czołgi rożnych nacji np Ameryki,Wielkiej Brytanii,Rosji czy Francji. W grze są poziomy czołgów nazywane też tierami jest 10 tierow a czołgów jest prawie 200, ale uwaga mi osobiście łatwo było grać do 5 tieru a 6 bardzo długo zdobywałem. W grze ciekawiej jest grać plutony z swoimi kolegami,koleżankami w plutonie mogą znajdować sie max 3 osoby. w grze na czołgi zbiera sie i kredyty i doświadczenie za każdy czołg wyższego tieru płacimy więcej kredytów jak i doświadczenia.

W grze walutą premium jest Złoto za złoto możemy kupowac czołgi ale tylko te przeznaczone do tego na reszte trzeba expić samemu, ale złoto mozna też wymienić na wolne doświadczenie które można zdobywać grając czołgami elitarnymi czyli takimi które mają wykupione wszystkie moduły i czołg po nich. A Zapomniałem o jednym jakie są rodzaje czołgów. Są czołgi Cięzkie z mocnym opancerzeniem i dobrym działem ale są mało mobilne i nie mają dobrego kamuflarzu, czołgi średnie w pół mobilne z działami o dużej penetracji ale nie za dużym damage'u,mają średnie opancerzenie ale dobry kamuflarz, czołgi lekkie czołgi te służą to wykrywania wrogich pojazdów za co dostają więcej doświadczenia za bitwe,jednak czołgi te nie mają pancerza ale maja za to bardzo dobry kamuflarz,są też niszczyciele czołgów zazwyczaj srednnio opancerzone z bardzo silnymi działami bez obracanych wież(są wyjątki) i zazwyczaj w pół mobilne,a ostatni typ czołgu to Artyleria czyli dalekozasięgowe działo samobierzne artyleria ma bardzo mocne działo i może strzelać z bardzo daleka jednak nie zawsze może w kogoś strzelic np. jeśi ktos chowa sie za budynkiem artyleria nie będzie miąła na niego przestrzału artyleria jest w stanie zniszczyć wrogi pojazd swojego lub wyższego poziomu na strzał nie wiele czołgów ma taka możliwość jednak artyleria nie ma prawie punktów życia więc jeśli zostanie wykryta zostaje bardzo szybko zniszczona teraz minusy artyleri długi przeładowane miedzy pociskami mało hp i czasami bardzo niecelne działo osobiście najbardziej polecam czołgi lekkie i czołgi srednie.Wiecej narazie nie moge opowiedziec o tej grze bo nie gram w nią za długo ale gorąca ja polecam istny zabijacz nudy.