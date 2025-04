Poradnik do Tryndamere

Nudzą cie postaci na których jedyną zaletą są jedynie umiejętności ? Chciałbyś polegać na samym sobie? Tryndamere to postać dla ciebie. Czytaj dalej aby dowiedzieć się jak nim rządzić i dzielić !

EARLY GAME

KupujHunter's MacheteHealth Potion iWarding Totem. ( w 10 minucie zamień naSweeping Lens będzie przydatny przy robieniu smoka/barona )

Lecimy do jungli zacznij od Blue , dlaczego ? Ponieważ da ci ono cooldowny a najważniejszym buffem

jest dla Ciebie Red. Wzmocni on Twoje autoataki. Dlatego warto zachować go jak najdłużej .

Jungle robimy w następującej kolejności :

Blue-> Wilki -> Red , po tej ilości zabitych potworów powinniśmy mieć 3 level , na którym dobrze byłoby

Bloodlust

zacząć spierwsze ganki. ( Pamiętaj że gra w jungli to przede wszystkim pomoc drużynie a nie farmienie jak największej ilosci minionków .)Po pierwszych gankach wróć do jungli i dokończ pozostałe kampy. Za każde użycie umiejętnościSpinning Slash lub auto ataku otrzymasz szanse na obrażenia krytyczne które pozwolą ci o wiele szybciej czyścić jungle. Nie używajwchodząc w teamfight ( chyba ze masz full build ) pozbawia cię to szansy na obrażenia krytyczne. Podczas ucieczki, po teamfighcie to idealna opcja ( stakujesz furie na jungli/bohaterach ) i się leczysz. Furia to najcenniejsza rzecz w Tryndamere używaj jej jako wzmocnienia i zużywaj tylko w sytuacjach kryzysowych jako dopełnienie do leczenia.

Team Fight

Team fight to twój żywioł, z pomocąSpinning Slash wbij się w sam środek i wykończ przeciwnego Ad- carry. Nie bój sie że zginiesz dzięki dużym obrażeniom szybko sie wyleczysz , a w sytuacji kryzysowej możesz użyćBloodlust lubUndying Rage . Po wbiciu się w środek teamfightu nie zapomnij użyćMocking Shout spowolni on przeciwników a jeśli nie będą uciekać osłabi ich obrażanie na tobie dosyć znacząco.





COMBO I TRICKI



Nie posiadasz jakiś skomplikowanych comb , dzięki temu że twój dmg opiera się na auto atakach.

Po prostu użyj

Jeśli przeciwnik będzie za silny po prostu się wycofaj . W systuacjii gdy masz otryzmać śmiertelne obrażenia użyj



Możesz pozwolić sobie na więcej od momentu posiadania

Z postaciami AP może być problem ponieważ dobrze użyty stun i wasz ultimate może nie zadziałać więc staracjcie się ich obijać a kiedy będą mieli połowę hp atakujcie wspomagając się Undying Rage

Nie posiadasz jakiś skomplikowanych comb , dzięki temu że twój dmg opiera się na auto atakach.Po prostu użyjSpinning Slash by dotrzeć do celu , następnieMocking Shout by go spowolnić /osłabić.Jeśli przeciwnik będzie za silny po prostu się wycofaj . W systuacjii gdy masz otryzmać śmiertelne obrażenia użyjUndying Rage a po oddaleniu się / wygaśnięciu super umiejętności użyjBloodlust . Dzięki nastakowanemu krytowi i maksowaniu tej umiejętności wyleczysz się o 200-300 zdrowia co pozwoli ci przeżyć.Możesz pozwolić sobie na więcej od momentu posiadaniaUndying Rage śmiało tower dive nie będzie żadnym problemem . Grając na postaci AD śmiało wbijaj na polu walki nie znajdziesz sobie równych !Z postaciami AP może być problem ponieważ dobrze użyty stun i wasz ultimate może nie zadziałać więc staracjcie się ich obijać a kiedy będą mieli połowę hp atakujcie wspomagając się

DODATKOWE PRZEDMIOTY, TŁUMACZENIE UMIEJĘTNOŚCI



Przedmioty podane w buildzie są idealnie dobrane tak by zadać jak największe obrażenia i nie zaleca sie ich zmiany . Jeżeli czujesz że na tym buildzie gra ci sie nie wygodnie proponuje zmianęPhantom Dancer lubStatikk Shiv na iteam bardziej defensywny jakBanshee's Veil czyRanduin's Omen .





Wytłumaczę jeszcze dlaczego maksujemy

Dlaczego ? Obie te umiejętności maja przelicznik AP. Co oznacza że maksując którąkolwiek z nich

przyrost korzyści jest niewielki . Jednak ! Q czyli Ignitem .

Wytłumaczę jeszcze dlaczego maksujemyBloodlust a nie chociażbySpinning Slash .Dlaczego ? Obie te umiejętności maja przelicznik AP. Co oznacza że maksując którąkolwiek z nichprzyrost korzyści jest niewielki . Jednak ! Q czyliBloodlust skaluje się z pasywem i większa ilosc wbitego kryta pozwala na przywrócenie dużej ilości hp co często ratuje tyłek przed np.

PODSUMOWUJĄC Tryndamere to świetna postać na jungle i solo top. Pozwalająca wyciągnąć maksimum obrażeń

z duża mobilnością i byciem praktycznie niemożliwym do zabicia . Po przećwiczeniu gry nim stajesz się odpowiedzią na dowolny pick na jungle/topa ze strony przeciwników. Co najlepsze w aktualnej mecie kontrujesz jedno z najlepszych junglerów czyli Master Yi