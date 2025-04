Świat gier- wyniszcza życie czy wspiera nasz rozwój?

iPufcia

Dlaczego młodzi (mam tu na myśli ludzi od 13 do 25 roku życia) lubią, a czasem nawet kochają gry komputerowe?

Sprawa jest raczej prosta:

- Gry najczęścześciej mają bardzo ładną grafikę, przyjemną rozgrywkę itd. co sprawia, iż chcemy właśnie w taki sposób zabijać wolny czas

-Gry multiplayer pozwalają na rozgrywkę z przyjaciółmi- dobra zabawa bez wychodzenia z domu

- Gry typu League of legends lub counter strike pozwalają nam się rozwijać. Możemy tworzyć taktyki, analizować każdą sytuacje.



Dlaczego starsi niezbyt przepadają za grami?

-Widzą jedynie kolorowe plamy, kilka postaci- nie znają się i nie wiedzą, że te kilka plam może poprawić naszą koncetrację.

-Media, które oni oglądają przekazuje im inne cele w życiu i pokazuje, że gry są złe (telewizja)

-Najczęściej nie potrafią pojąć o co w tym wszystkim chodzi.



Według mnie problem pomiędzy pokoleniami i ich przekonaniami polega na braku wiedzy. Dowiedziałam się tego na własnym przykładzie. Moja mama nie rozumiała o czym do niej mówię. Więc postanowiłam przekonać ją i kupiłam bilety na IEM w Katowicach. I tym samym udało mi się zdobyć jej zaufanie co do gier. A sama moja mama pogrywa czasami w Lola. Myślę, że jak spokojnie przedstawimy o co chodzi, a nawet pokażemy czasem jak się w takie coś gra i jakie ma to zalety to zdobędziemy zaufanie :D