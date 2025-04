Budowa niektórych junglerów.

Lee sin.

Postać trudna jak dla początkujących. Bardzo istotną rzeczą jest ogarnięcie u niego szybkiego warda i ulta :). To połowa sukcesu na tej postaci.

Budowa:

- Enchantment Warior (Zaklęcia Warior)

- butki w zależności od teamu, jednak dalsza budowa opiera się na pancerzu, więc mercurki będą dobre :)

-The black cleaver ( czarny tasak)

- Dead Man's Plate -pancerz umrzyka (tutaj zamiast mercurek stosuje butki prędkości)

-Maw of malmortius lub hydra :)

- Guardian Angel lub omen

Oczywiście to bardziej tankowaty styl budowy, dzięki czemu junglerzy typu kha, rengar nie zabiją nas szybko :) Wtedy najlepiej w specjalizacjach nie isc pod piorunki, ale pod "Siłę Wieczności"

Kha zix

Moja ulubiona postać :) Po zdobyciu szybkich 2 killi na początku możecie spokojnie do 35 minuty kierowac gierke dobrymi gankami ;d. Łatwo nim na 3 lvl zabic przeciwnego junglera przy jego redzie lub blue. Wyjątkiem jest shyvana , z którą zawsze mam problem w jungli grająć kha zixem. Przeciwko rengarowi też jest ciężko i im dłuzej gramy tym rengar będzie silniejszy w late game :).

Budowa:

-Enchantment Warior

-butki to roznie biore zalezy co mam w jungle i co mi bardziej zagrażą

-Yomumu

- Duskblade of D. (mroczne ostrze d. jakby ktos nie wiedzial xd)

-tasak

-sterak lub Maw of malmortius

Ta budowa jest bardziej tankowata na kha zixie, poniewaz im dluzej gramy, tym gorzej dla nas. Gram tez guardian angel jako ostatni item.:)

Jeśli chcemy full atak, polecam hydre i lord d. regards

Amumu

Bardzo, ale to bardzo niedoceniana postać w lolu. Moim zdaniem op postaci do tego bardzo tania. Przydatna w team fight. Rzadko widywana teraz w grach, ale to dlatego, że każdy pragnie zabijac i kierowac gry. To bardziej supp jungle, ale posiadająć cały item do jungli można nim również łatwo innych zabijac ;d . Co do kierowania... można kierować nim grę jak najbardziej rozdająć kile swojej drużynie.

Budowa;

E. RunicEchoes

butki w zaleznosci od przeciwnego teamu- najczesciej ninja lub szybkosci

sunfire cape

Rylai"s

oblicze ducha lub omen lub thonrmail

Zhonya

Na tej budowie nigdy się nie zawiodłem, zhonye lepiej wcześniej kupic. Przydatna po ulcie , gdy się wwalimy w srodek walki, albo też przed ultem- bait na zhonye ;d. Wszyscy chcą cię zabić, a ty po efekcie działania przedmiotu odpalasz ulta;D.

Naprawdę postać, która dużo robi w grze ;d.



Hecarim

W obecnej mecie bardzo potężna postać w jungli i irytująca swoją szybkością ;d.Denerwujące jest gankowanie katy i fiza przez ich e ;x, ale najlepiej przeczekac to, prosząc midlanera i baicik ;D.

Budowa;

E. Cinderhulk

butki szybkosci

TRinity Force

Plate

Spirit visage

Sterak

Moim zdaniem powszechna i skuteczna budowa na hecarima.

;

Xin Zhao - nadal silna postac, troszke malo mobilna, ale jego podrzut i doskok jest bardzo przydatną umiejętnością. Ważną sprawą na tej postacie jest nie za szybkie używanie e. ;D Lepiej poczekac, na flashe przeciwnika.

Budowa:

E. Bloodrazor

Butki w zależności od teamu, ale proponuję bardziej Berserki

Blade of the R.K

Plate

Visag

G. Angel albo Solar



Mam nadzieję, że komus się przyda. Zresztą można sprawdzic buildy na różnych stronkach w necie. :) Innych junglerów wstawię, jak trochę więcej poeksperymentuje z wymyślonymi budowami ;D