Riven poradnik toplane

Summoner spelle: zawsze flash, przeważnie na riven gra się ignite, dzięki niemu można łatwo zabić przeciwnika na 2 lvl.

Hydra na riven jest jak 5 umiejętność

1. Początek gry. Jakie itemki kupić, jakie summoner spelle wbrać, w którą umiejętność dodać punktna początek, jakie specjalizacje, runy wybrać.Na początek runy, specjalizacje, summonener spelle (czyli to co musimy przygotować przed grą)Jeśli chodzi o runy każde pod ad będą dobre (tylko takie bez szybkości ataku).Ale najlpsze runy to będą takie które dają 10% cdr jak np takie:czerwone: 9x większy znak obrażen od atakużółte: 9x większa pieczęć panczerzaniebieskie: 3x -0,83% skrócenia czasu odnowienia (większy glif skrócenia czasu odnowienia) 3x -0,09 skrócenia czasu odnowienia/lvl -1,67% skrócenia czasu odnowienia na 18 lvl (większy glif skalowania skrócenia czasu odnowienia 3x większy glif odporności na magięesencje: 2x większa esencja obrażen od ataku 1x większa esencja skrócenia czasu odnowieniaTe runy dają: -5% czasu odnowienia -5% czasu odnowienia na 18 lvl +13 obrażeń od ataku +4,8 odporności na magię +9 pancerzaSpecjalizacje: na riven gramy pod piorunki i 45% cdr tzn. (nie znam innego sposobu by podać specjalizacje)w drugim drzewku (przebiegłość) dajemy: prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, środekw pierwszym drzewku (zaciekłość) dajemy: prawo, środek, lewo, lewoTeraz zajmiemy się itemkami oraz pierwszą umiejętnością którą wybraćItemki: najlepszy początek dla riven to długi miecz i 3x mikstura zdrowia. Oczywiście można zacząć z mieczem/tarczą dorana ale tego nie polecam.Na pierwszą umiejętność bierzemy q jest najlepsze na riven2. Jak zachować się przed pierwszym powrotem?jak najwięcej farmienia, nie dać się zabić.Ja gram tak że zaraz jak przyjdą miniony i przeciwnik do nich podejdzie używam combo z q po prostu q aa q aa q aa przeciwnik wtedy jeśli mamy masterki z piorunkami, które podałem zadamy przeciwnikowi ponad pół hp (to combo nie jest trudne z resztą to najprostrze combo na riven jeśli je dobrze wykonamy przeciwnik powinien stracić właśnie tyle hp). Ważne w tym sposobie jest to aby nie przepushować lini gdy dostaniemy 2 lvl dodajemy w (nie robimy tego normalnie powinniśmy dodać e) przeciwnik wtedy pewnie stoi trochę dalej od minionów więc używamy q raz żeby do niego dojść później q aa w q aa w czasie tego combo jeśli jesteśmy pewni że przeciwnik zginie dokładamy ignite. Czasami jest potrzebny by zabić a czasami nie, ale lepiej go użyć by mieć pewność że przeciwnik nawet jeśli błyśnie (użyje flasha) zabijemy go. Nie polecam tego sposobu jeśli nie umie się dobrze robić combo q aa... i jeśli gramy na przeciwnika walczącego z dystansu.Po pierwszym powrocie najlepiej mieć około 1200 złota wtedy kupujemy młot bojowy caulfielda (ja nazywam to młotek :D) buty oraz 2 potki jeśli je żłużyliśmy. Jeśli mamy mniej około 700 to kupujemy jednego long sworda i buty, potki jeśli mamy na nie złoto.Jeśli mamy więcej ulepszamy buty do Ioniańskich butów jasności umysłu (buty na cdr) jeśli mamy jeszcze więcej to po prostu kupujemy dalsze itemki potrzebne do czarnego tasaka.3. Itemki które najlepiej składać na Riven1. Build (PREFEROWANY) Czarny Tasak, buty na cdr,Hydra (ad nie na tanka), krwiopijec, potem składamy anioła stróża, jeśli przeciwnicy mają więcej ad lub ad z dużą ilością zabójstw składamy gruboskórność steraka, jeśli mają więcej ap lub ap z dużą ilością zabójstw składamy paszczę malmortiusaJeden z dwóch ostatnich itemów możemy zamienić na rtęciowy bułat.2. Build (też dobry) widmowe ostrze youmuu, buty na cdr, taniec śmierci (możemy narazie zbudować tylko młotek na cdr bo hydra daje lepsze bonusy), hydra (ad), krwiopijec, anioł stróż, gruboskórność steraka lub paszcza malmortiusa. Jedną z najważnieszych rzeczy na riven jest jak najszybsze osiągnięcie maksymalnej ilości cdr, w tym buildie jest to dość trudne (nie można zbudować dwóch młotków na cdr, bo się nie skalują.4.Co maksowac na riven?Na riven można maksować każdą umiejętność. Ja gram pod max e może wam to się wydać głupie ale przy posiadaniu 40-45% cdr ma się ogromną tarczę co około 4 sekundy więc przegranie walki na topie jest bardzo trudne.Q bije bardzo dużo ale nie opłaca się go maksować.Max w jako pierwszą umiejętność nie polecam.Jeśli q drugie maksujemy ejeśli e drugie maksujemy w (daje dużego bursta i stuna co około 5 sec)Oczywiście maksujemy jako pierwszego ulta ;)5. Najtrudniejsza część poradnika-Comba na rivenJedno z najważnieszych combo to e-r każdy kto grał kiedyś riven wie że jak używa się ulta to riven staję w miejscu by zcastować umiejętność, dzięki combo e r można tego uniknąć. Nie jest to bardzo trudne ale nie jest też łatwe najlepiej stworzyć grę niestandardową i poćwiczyć.combo e-w działa tak samo jak e-r przy castowaniu w riven zatrzymuje się w miejscu....e-hydranajlepiej ustawić sobie któryś z przycisków np. spację na którymś miejscu w itemkach i dać tam hydrę. Przy używaniu hydry zatrzymujemy się w miejscu bla bla bla...hydra-w pozwala na użycie hydry i w w tym samym momencieaa-wto combo jest jest bardzo dobre używaj go częstoaa-hydra-w połączenie dwóch powyższych combozapomiałem aa-hydra działa tak samo jak aa-w (tylko że nie stunnuje) radzę użyć aa-e-hydra lub aa-hydra-emożna też w prosty sposób połączyć q z hydrą e-hydra-qtak samo jak e-hydra lub e-w można użyć ulta tylko że tego drugiegoto raczej tyle jeśli chodzi o podstawowe comba inne np onehitowe są trudne ale podam jednoq resetuje się od użycia pierwszego q (z trzech) jeśli mamy 40%+ cdr możemy mieć q bez cooldownu wystarczy że użyjemy q gdy czas na użycie kolejnego jest prawie przy końcu potem znowu, jezcze raz i używamy trzecie q zaraz po nim możemy użyć kolejnego.Przejdźmy do combo:musimy sobie nastackować q sposobem powyżej trzecie q oznaczę symbolem q3, flash symbolem f, combo hydra-w oznaczę hydraw, combo e-r oznaczę er, drugiego ulta oznaczę r2er-f-q3-aa-hydraw-aa-r2-q-aa Powinniśmy zabić takim combo każdego przeciwnika z małą ilością życia.ZAKOŃCZENIEKażde combo na riven jest trudne wymaga wyćwiczenia, najlepiej stworzyć grę niestandardową i poćwiczyć.Buildy na riven można dowolnie zmieniać, ważne jest tylko by mieć 45% cdr, hydrę (ad)Runy można dowolnie zmieniać, ważne jest żeby nie mieć attack speeda, nie trzeba mieć cdr w runach można po prostu złorzyć to 10% więcej cdr w itemkachSpecjalizacje te które podałem są najlepsze ale można poeksperymentować z ferworem walki (środkową, ostatnią masterką z pierwszego drzewka)Jeśli o czymś zapomniałem proszę poprawić mnie w komentarzach.Za błędy pisowni przepraszam.Dziękuję za przeczytanie poradnika mam nadzieję że nauczyłem was czegoś porzytecznego. Pozdrawiam wszystkich.Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o riven zapraszam do dodania mnie w league of legends mój nick to Gidesen gram na serwerze Eune.