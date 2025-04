League of Legends - Jak rage wpływa na wynik gry?

GL&HF

Przede wszystkim "typowy" dżungler (o którym mowa w artykule) najprawdopodobniej nie popełnił błędu. Zbytnie "pchanie" linii bez wizji czy próba zabicia przeciwnika wzywa przeciwników do pomocy. Za to nie powinno obwiniać się dżunglera, który w początkowej fazie gry powinien skupić się na wbiciu odpowiedniego lvl do ganków. Przeklinanie, straszenie czy krzyczenie (mowa tutaj nie tylko o czacie w grze, lecz też o rozmowie z sojusznikami na komunikatorach głosowych) nie wpływa pozytywnie na jego postawę i zdolności. Zdenerwowana osoba potrafi popełnić kilka razy więcej błędów niż osoba, która jest spokojna! Nie obwiniajmy innych za własne błędy! Nie obwiniajmy ich w ogóle! W większości przypadków wystarczy upomnienie, że dana osoba popełniła błąd. Dokładne opowiedzenie o nim sprawi, że drugi raz tego błędu nie popełni..Drużyna zamiast skupić się na farmie czy obijaniu przeciwników zazwyczaj czyta "kłótnię" na czacie. Przez to może być rozkojarzona (z własnego doświadczenia wiem, że czasem te rozmowy są naprawdę śmieszne, lecz i żałosne zarazem) i nawet nie zauważy, że przerwano im recall'a czy ich zaatakowano.Jak wpłynęło to na losy gry? Złe ustawienie w team fightach, celowe umieranie, oddawanie turretów, bezcelowe i ryzykowne wycieczki po dżungli przeciwników to tylko niektóre z objawów bycia "ofiarami" flame'u. W ten sposób oddalamy się od pozytywnego wyniku gry.Gdy staniemy się celem flamera, przede wszystkim warto go zmutować. Po pierwsze, dzięki temu przeczytamy tylko część jego bardzo wartościowej wypowiedźi (najczęściej łamaną angielszczyzną), a po drugie nie stracimy panowania nad sobą. Osoby bardziej odważne powinny po prostu olewać to co dana osoba pisze. I po sprawie? - spyta nie jeden z nas. Nie! Osoba, która wykazuje niesportowe zachowanie powinna dostać reporta. W tym celu po zakończeniu gry klikamy czerwony wykrzyknik przy nicku flamera i reportujemy go w kategoriach, w których "złamał zasady".Zapobiec denerwowaniu się jest bardzo trudno, ale jeżeli opanujemy to do perfekcji, nikt nie będzie w stanie wyprowadzić nas z równowagi. Przed meczami warto powtarzać, że"tym razem nie będę denerwował się na sojuszników". Można też grać z zaufanymi osobami, które zamiast przeklinać otwarcie powiedzą co zrobiłeś źle, a nawet zaproponują, że wytłumaczą ci w jaki sposób tego błędu drugi raz nie popełnić.A szczęście przeciwników? Zależy tylko od ciebie i twoich umiejętności! Powodzenia na Summoner's Rift!