Huzuni, użytkowanie go.

W zakładce Mis nie musimy nic edytować tylko trzeba tam odznaczyć Auto TPACCEPT by ludzie się do nas nie tepali gdy my o tym nawet nie wiemy.

Zakładka PvP Modes (czyli to co nas najbardziej interesuje:)

Kill Aura- Kill Aura jest to coś takiego, że gdy to włączamy bije to za nas i nie musimy w ogóle walić w myszkę i się klepać tylko to bije za nas. (Nie polecam używać na większych klepach, ponieważ widać że bijemy kilka osób na raz)

Anti Knockback- Gdy to włączamy odrzut na nas nie działa i nawet gdyby ktoś miał odrzut 10000 to i tak nie odlecimy. (Zauważalne na serwerach)

Auto Disconnect- Gdy się bijemy, padamy i mamy 3 serca wywala nas z serwera i nie dedamy. (Niektóre anty cheaty mają to zabezpieczone i niestety padamy)

Auto Soup- Przydatne na serwery gdzie zupki dodają nam serduszka. Ten cheat polega na tym, że gdy bijemy się i brakuje nam pare serc to automatycznie scoroluje nam na zupke wypija i odrazu wraca na mieczyk bądź na to czym się biliśmy.

Criticals- Jak już sama nazwa wskazuje, możemy z tym chackiem odbierać więcej serduszek po przez cios krytyczny.

Projectiles- Gdy strzelamy z łuku mamy namieżalnik gdzie strzała wyleci, działa też gdy żucamy perełkami.

Triger Bot-To samo co kill aura tylko bije troszkę wolniej i musimy nacelować na daną osobę by biło.

Zakładka HUB:

Zakładka Movement:

NoFall- Gdy my upadamy nie odbiera nam serduszek.

Sprint- Nie musimy przyciskać 2x w by biegać szybciej bo od razu biegamy szybciej.

Flight- Możemy latać. (Nie działa na większości serwerach)

Zakładka Add Friends:

W zakładce add friends możemy dodawać ludzi do naszej kill aury byśmy nie mogli ich bić, bądź można podejść do osoby kliknąć na niego scrollem i jest dodany do aury (Ma niebieski nick)

Zakładka Render:

Chest ESP- Widzimy skrzyneczki przez ściany, pod ziemią nad nami itp.

Name Tag- Tak jak z chest esp tylko tu widzmy nicki graczów.

Zakładka Player:

Night Vision- Widzimy w ciemności.

SpeedMine- Kopiemy szybciej.

Freecam-Jesteśmy duchem przenikamy przez ściany i możemy sobie latać i patrzeć do gildi itp.

Zakładka World:

Nuker-Kopie za nas, włączamy go klikamy prawym przyciskiem na bloki które ma kopać i kopie za nas.

Xray- Widzmy przez ściany bloki jakie zaznaczymy w zakładcę. (Zakładka niżej)

Zakładka Xray Manager:

Klikamy jakie bloki chcemy widzieć przez nasz xray.

Zakładka Values:

Tam ustawiamy tępo, różne odległości itp, wszystko wedlóg naszego wymysłu.







Pozdrawiam