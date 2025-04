Counter Strike Global Offensive

KoZiA

Zacznijmy od Treningow , czyli najważniejszej rzeczy ktora nasz mózg potrzebuje : Podzielmy Trening na 3 czesci : 1. Pistolety 2. Karabiny 3. Snajperki :



Pistolety:

Aby poprawic swojego aima w pistoletach polecam mape Training_aim_csgo ktora mi przynosila oraz przynosi pomoc. Najlepiej 10-20 minut dziennie. Jedyne co musimy zrobic to dopasowac sobie czas oraz liczbe celi czyli np. ustawiamy cele tak aby drugi wskakiwał kiedy pierwszego trafimy. Staramy sie robic to jak najszybciej i bezblednie. Mi samemu idzie to średnio ; moze i szybko ale po 25 celach mam 5 błedów :( . Kiedy myślicie ze jestescie gotowi idzcie na DeathMatcha gdzie bedziecie zabijac tylko pistoletem . Zrobcie tak : jezeli zabijecie na 1 DeathMatchu 15 Wrogow z pistoleta , to naprzyklad bierzecie sobie cukierka , albo cos podobnego , Ważne zebyscie zabijali jak najwiecej :))))



Karabiny :

Karabiny to najważniejsza rzecz w Counter Strike'u . Tutaj także polecam mape Training_aim_csgo tylko ustawcie sobie zamiast celow , głowe na wiekszym poziomie bo mozemy liczyc to jak brzuch , lub klatka piersiowa.Trenujcie10-20 minut dziennie.Kiedy jestescie gotowi , to idzcie na DeathMatcha i zobaczcie co wam z tego wychodzi :D pamietajcie zeby nie Robic Przerw po 2-3 dni bo wtedy tracicie duzo Pamieci Miesniowej Do Training_aim_csgo dorzucam takze Recoil_master gdzie bedziecie trenowac"fullauto" , "rozrzut" oraz "bursty"



Snajperka :

Snajper potrzebuje dobry reflex oraz dobra celnosc . Tutaj także polecam Training_aim_csgo tylko w innej postaci . Macie czerwone kółko na tarczy i musicie trafic je kiedy jest niebieskie zaczynajcie od nadluzszego do najkrotszego jezeli naprzyklad na 0.28 nie umiecie juz to sprobujcie 0.29 pare razy jezeli jest ok to znaczy ze powoli umiecie grac ze Snajperki. Potem idzcie na DeathMatcha i zobaczie jak wam idzie.





Mam nadzieje ze dzieki mojemu poradnikowi bedziecie grac za max 3 miesiace tak jak nasz Byali , Snax , Neo , Taz lub Pasha. Idzcie trenowac bo czas to pieniadz :))))))



Mam nadzieje ze sie spodobało :))))))))