Remixus

Patch 6.17 polega na balansowaniu postaci przed turniejami zawodowych graczy e-sportu. Tu macie link do oficjalnej strony lola i info o patch'u : http://eune.leagueoflegends.com/pl/news/game-updates/patch/opis-patcha-617 W skrócie: 1.Lista postaci znerfionych, zbuffowanych i poprawionych. -Annie -Ashe -Corki -Diana -Draven -Evelyn -Ezreal -Gankplank -Gragas -Jayce -Jhin -Jinx -Kennen -Kled -Malphite -Morgana -Orianna -Poppy -Rek'sai -Riven -Ryze -Sivir -Thresh -Trundle -Vayne -Veigar -Vi 2.Aktualizacja portretów: -Sion Barbarzyńca -Hextechowy Sion -Sion Drwal -Sion Watażka 3. SI wież: Trudno to obrać w słowa więc zapraszam na oficjalną stronę LoLa 4. Naprawione Błędy: Usunięto specjalne animacje skrzyń PROJEKTU z Warsztatu hextech, aby zmniejszyć problemy z pamięcią klienta, które mogły prowadzić do zawieszeń. Nieotwarte skrzynie PROJEKTU wciąż będą w ekwipunku i dadzą takie same łupy, ale wykorzystają animację wyjątkowych (fioletowych) skrzyń hextech. Naprawiono błąd, w którym próba użycia minimapy do wybrania celu długodystansowej umiejętności (takiej jak Teleportacja) skończyć się mogła wyborem jednostki ukrytej pod minimapą, gdy kursor znalazł się przypadkowo ponad tą jednostką. Gracze nie będą już doświadczać dziwnych wydarzeń (takich jak „każdy przycisk to sygnał alarmowy”), jeśli przełączą okno dokładnie w momencie wydawania komendy. Naprawiono błąd, który sprawiał, że doskok z Umiejętności biernej — Wojennej Gracji Kalisty nadpisywał inne efekty przemieszczenia (np. kliknięcie na W — Mroczne Przejście Thresha czy zostanie trafionym R — Smoczym Gniewem Lee Sina). Kha’Zix nie traci już efektu ukrycia z R — Ataku Pustki, gdy użyje Widmowego Ostrza Youmuu. Naprawiono błąd, który sprawiał, że Q — Uderzenie Rezonansu Lee Sina nie zadawało obrażeń, jeżeli zostało rzucone podczas doskoku z W — Osłony. Naprawiono błąd, który powodował, że E — Ostrze Zenitu Leony nie wyświetlało efektu wizualnego przeciwnikom, jeśli Leona użyła umiejętności we mgle wojny i błysnęła w pole widzenia podczas używania go. Nasus otrzymuje teraz ładunki Q — Wysysającego Uderzenia, gdy trafi w Beczki Prochu Gangplanka jako ostatni. Nienaładowane użycie Q — Dziesiątkującego Uderzenia Siona teraz prawidłowo zadaje obrażenia na minimalnym obszarze działania, zamiast na większym po pełnym naładowaniu. Naprawiono błąd, który sprawiał, że wystrzelenie stwora za pomocą E — Ryku Zabójcy Siona, gdy stwór był podrzucony przez Q — Dziesiątkujące Uderzenie czasami powodowało, że nie zadawał on obrażeń jednostkom, przez które przeleciał. Opis R — Podmorskiej Podróży Tahm Kencha podczas wyboru bohaterów nie jest już pusty. Naprawiono błąd, który sprawiał, że E — Skażenie Twitcha nie zadawało czasem obrażeń przeciwnikom znajdującym się na samej krawędzi pola rażenia. Naprawiono błąd, który sprawiał, że pierwszy podstawowy atak Yasuo po użyciu R — Ostatniego Tchnienia był opóźniony, jeżeli miał być trafieniem krytycznym. Naprawiono błąd, który sprawiał, że Q — Bomba Zegarowa Zileana nie zadawała obrażeń przeciwnikom, do których była przyczepiona, gdy nie można ich było obrać za cel w momencie wybuchu bomby. Naprawiono szereg błędów powodujących, że używane natychmiast umiejętności obszarowe (np. W — Dziki Wrzask Cho’Gatha) zadawały obrażenia bohaterom, których nie można obrać za cel, jeśli zostały użyte w chwili, gdy te jednostki nie mogły zostać obrane za cel. Naprawiono szereg błędów, które sprawiały, że niektóre doskoki zachowywały się dziwnie, gdy zostały użyte podczas efektu odrzucenia. Naprawiono błąd, który sprawiał, że pancerz i odporność na magię Wędrującego Kraba nie były osłabiane przez trwające krótko efekty kontroli tłumu. Kolana Morgany nie przenikają już przez jej sukienkę podczas animacji biegu. Ramiona Syndry nie rozciągają się już po jej śmierci. Pociski Huraganu Runaana w podstawowym ataku SKT T1 Kalisty są teraz złote, tak jak jej włócznie (a nie zielone, jak jej skóra). Naprawiono błąd, w którym efekty wizualne wzmocnień (na przykład Całun Banshee) nie odpowiadały ruchom SKT T1 Elise podczas niektórych z jej animacji. Poprawiono czytelność R – Zaczarowanej Kryształowej Strzały PROJEKTU: Ashe; teraz Strzała ma wyraźniejszy kształt i jaśniejsze efekty. Poprawiono czytelność pierścieni umiejętności biernej PROJEKTU: Ekko. Ciało Thresha Mrocznej Gwiazdy nie blokuje się już w domyślnej pozycji, gdy ginie on podczas rzucania Q — Wyroku Śmierci. Animacje Thresha Mrocznej Gwiazdy podczas rzucania W — Mrocznego Przejścia nie wyglądają już jak animacje Syndry podczas rzucania W — Siły Woli. Przywrócono wirujące efekty tła wokół kuli Pretendentki Ahri. Animacja prowokacji Katariny Piaskowej Burzy nie jest już dwa razy szybsza niż w innych jej skórkach. 5. Nadchodzące skórki (Skiny): Arcade Ahri- http://ddragon.leagueoflegends.com/cdn/img/champion/splash/Ahri_7.jpg Arcade Corki- http://ddragon.leagueoflegends.com/cdn/img/champion/splash/Corki_8.jpg Arcade Ezreal- http://ddragon.leagueoflegends.com/cdn/img/champion/splash/Ezreal_9.jpg 6. Chromatyczne zestawy do: Xin Zhao z Walczących Królestw Zed Burzowego Ostrza Yasuo Samo Południe Króliczek Teemo Arcade Miss Fortune To było by wszystko, dziękuje za przeczytania artykułu ! Także zapraszam was do tej grupy ! Pozdrawiam ;)