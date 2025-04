Dead by Daylight Poradnik dla Trappera

Jest to seria poradników do killerów i ocalałych opowiem w nich o :

- jak grać trapperem,

- najciekawsze buildy,

- strategie do podanych buildów,

- połączenia przedmiotów

Jak grać Trapperem - Trapper to zabójca, który posiada pułapki na niedźwiedzie, gdy ocalały wdepnie w jedną z nich dostaje obrażenia. Zabójca może podnieść przeciwnika z sideł. Grając nim zawsze należy pamiętać, aby zawsze zastawiać swoje pułapki przy oknach, ciasnych przejściach i przy paletach. Sideł nie należy stawiać prosto na paletach i zbyt blisko okien, gdyż ocalały przeskoczy nad pułapką.Najciekawsze buildy do tego zabójcy:a) pod zwykłą grę:- Barbeque and Chilli ( Barbeque i Chilli)- Enduring ( Wytrzymałość)- Spirit furry ( Duchowa furia)- Ruin ( Ruina)b) pod obronę generatorów- Ruin ( Ruina)- Pop goes the weasle ( Entliczek pentliczek)- Thrilling Tremors ( Dreszczyk emocji)- Thanatophobia ( Tanatofobia)c) pod piwnice- Agitation ( Ekscytacja)- Iron Grasp ( Żelazny uchwyt)- Monstrous shrine ( Potworna świątynia)- Territorial Imperative ( Zwierzę terytorialne)Różne strategie:- Normalna gra: Pierwsza rzecz jaką robimy to postawiamy pułapkę przy naszej "Ruinie" następną rzeczą to stawianie sideł przy oknach/paletach.Szukamy ocalałych starając się utrzymać klątwę jak najdłużej. Kiedy nasz totem zostanie zniszczony skupiamy się na silnikach, patrolujemy je a kiedy znajdziemy przeciwnika staramy się go dopaść.-Bronienie generatorów: Naszym priorytetem jest obrona klątwy, jeśli zostanie zniszczona naszym celem jest poleganie na powieszaniach ocalałych, ponieważ wtedy reszta naszych perków się uaktywnia. Pułapki należy stawiać przy ciasnych przejściach, blisko generatorów, obok palet i w oknach.- Na piwnicę: naszym celem jest znalezienie jednego ocalałego i powieszenie go w piwnicy. Jeśli jeden z przeciwników wejdzie do piwnicy to zobaczymy go dzięki "Territorial Imperative". Stawiamy pułapki przy wejściu do piwnicy, w oknach, przy paletach i w ciasnych przejściach. Nie musimy zbytnio przejmować się, że ocalały wyrwie nam się z uścisku, dzięki zdolnościom "Iron grasp" i "Agitation". Dają one dłuższy czas ucieczki z uścisku i przyspieszenia z ocalałym na plecach.Połączenia przedmiotów:a) ilość pułapek:- Torba trappera i Worek trappera,b) ciemność pułapek:-Butelka smoły i Kampeszc) czas sabotowania pułapek:- Dodatkowa sprężyna i Zestaw czterech sprężynd) szybsze rozstawiane pułapek:- Osełka i Narzędzia rozkładającePoradnik kierowany jest dla nowych graczy Dead by Daylight. Zachęcam do przeczytania innych moich poradników z DBD!