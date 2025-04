Ciekawy FPS na... przeglądarkę? Krunker.io

Krunker.io to coraz popularniejsza gra przeglądarkowa, przez wielu mylnie porównywana do cs-go. Jednak przez udostępnienie cs-a za darmo i liczne aktualizacje oraz mody nabrała wyrazistego charakteru, o czym zaraz opowiem.

Krunker - jak większość gier tego typu - prawdopodobnie zostałby zapomniany, zanim ktokolwiek by go zobaczył, ale tak się nie stało. Dlaczego? Po pierwsze, jest grą przeglądarkową (istniejemożliwość pobrania klienta na komputer, ale trzon rozgrywki to gra przeglądarkowa) - użytkownik nie musi ściągać, instalować i otwierać wielkich plików, przez co część odbiorców gra w nią, ponieważ ją przypadkiem znalazło lub nudzi się na informatyce. Po drugie,twórcy dali użytkownikom gigantyczne pole do popisu - jedną z czterech głównych zakładek jest lista serwerów, które może stworzyć praktycznie każdy i to społeczność tworzy tu lwią część rozgrywki. W tak zwanych "Custom Games" użytkownik może stworzyć swój własny serwer wybierając jedną z setek map, kilkunastu trybów gry, i dowolnie modyfikując różnorakie aspekty, od dźwięku wystrzału przez wysokość skoku do dozwolonych postaci czy broni. Sama rozgrywka, choć czasem frustrująca, jest bardzo dynamiczna, ale jej pełen wymiar bardzo zależy od mapy, trybu i wybranej klasy postaci.No właśnie - klasy postaci. Jako że Krunker.io jest grą przeglądarkową, w grze jest system wyboru postaci, które różnią się posiadanym zdrowiem, szybkością poruszania się i skakania, oraz posiadaną bronią. Niektóre postaci, oprócz swojej głównej broni, posiadają pistolet. Pistoletów jest kilka i zdobywamy je wraz ze zdobywaniem poziomów. Różnią się one statystykami. Aby zachęcić graczy do dłuższej rozgrywki, wprowadzono walutę - KR - za którą można kupić pakiety ze skinami do różnych broni, a jak szczęście dopisze, to także do wyglądu naszej postaci. Co ciekawe, skórki można stackować, a także je wymieniać na wewnętrznym rynku. Sam rynek przypomina trochę sprzedawanie skinów w csie. Grafika wsamej grze, choć ma bardzo "kanciasty" wygląd, to nie odrzuca przez niezwykle wciągającą rozgrywkę - wręcz można powiedzieć że na takim uproszczeniu gra zyskuje poprzez uproszczenie całej rozgrywki możliwości większego skupienia się na celu.Gra nie jest jednak bez wad - wszechdostępne mody powodują zauważalne stężenie cziterów, a fakt bycia grą przeglądarkową nie pomaga w utrzymaniu stabilnego pingu. Osoby dopiero co zaczynające rozgrywke mogą także czuć się nie fair - krunker to fps z rekordowym ttk wynoszącym czasem dosłownie ułamki sekundy, co jest jednocześnie wadą i zaletą - nie każdy odnajdzie się w takiej rozgrywce.Podsumowując, Krunker to zaskakująco dobra gra przeglądarkowa, w którą czasem przyjemnie popykać na przerwie w pracy czy podczas aktualizacji ulubionej gry. Polecam.