Mobile Legends: Bang Bang Quiz Bug

Jak poradzić sobie z Quizem zorganizowanym przez Mobile Legends: Bang Bang?

Jeżeli jesteś początkującym graczem Mobile Legends: Bang Bang to mam dla Ciebie ciekawą informacje na kilka dodatkowych fragmentów do ulepszania Emblematów. A jak wiadomo im szybciej się je ulepszy tym lepiej - z każdym kolejnym levelem stajemy się trochę silniejsi już na samym starcie.Nie jest to lista wymienionych wszystkich poprawnych odpowiedzi, bo gdy temat Quizu się zmieni Ty nadal będziesz wiedział jak odpowiadać poprawnie. :)A zatem przejdźmy dalej ...Jaka jest twoja znajomość gry mobilnej - Mobile Legends:Bang Bang? Czy znasz już wszystkie ciekawostki dotyczące świata tej gry i związane z nią historyjki bohaterów tam występujących?Jeśli tym razem nie zostałeś zwycięzca to nie przejmuj się! W przyszłości będziesz odpowiadał znacznie lepiej, dzięki przedstawionej tu malutkiej, a jakże ciekawej informacji. (:Wcześniej szukałem poprawnych odpowiedzi, a teraz po prostu już nie muszę...Jest to stały i sprawdzony sposób na kilka dodatkowych fragmentów (bądź innych nagród) do zdobycia podczas wydarzenia MLBB Quiz, jako gdy popełnisz błąd w którymkolwiek pytaniu to nie musisz się martwić - jeszcze nie wszystko jest stracone i da się to cofnąć by zacząć Quiz zupełnie od nowa, by dostać kolejną szansę do jego wypełnienia. Wszystko czego potrzebujesz aby tego dokonać to:Wystarczy jedynie zapamiętać poprawne odpowiedzii to wszystko - prawda, że proste? Pytania pozostają te same, a jedynie kolejność wyboru odpowiedzi się zmienia.Najważniejsze jest to by podczas błędnej odpowiedzinie zamykać Quizu za pomocą "X" (co spowoduje koniec wydarzenia),a użyć po prostu przycisku cofnij na telefoniei oto cała sztuczka. Przedstawione zostało to dokładnie na niżej załączonym filmiku, który nagrałem specjalnie dla was:I tym oto sposobem wpadło kilka (6) paczek fragmentów i 30 Magicznego Pyłu.Sposób ten można wykorzystać w każdym rodzaju tej kategorii wydarzeń w Mobile Legends: Bang Bang. Czasami nagrody są znacznie lepsze niż w aktualnym Quizie, ale dla każdego (i w tym dla mnie) każda ilość fragmentów wraz z Magicznym pyłem zbliża mnie do wyexpienia Emblematu na maksa.Do zobaczenia w kolejnym takim wydarzeniu, ale tym razem z zadowoleniem i nagrodami w ręce, niż z rozczarowaniem nietrafionych odpowiedzi. :)Jako, że całe wydarzenie Quizu z Mobile Legends: Bang Bang potrwa jeszcze 2 tygodnie (14dni - więc jest to nadal spora część fragmentów i Magicznego Pyłu do zgarnięcia zupełnie za darmo). Mam nadzieję, że artykuł choć niektórym się spodoba i okaże się pomocny. Piona