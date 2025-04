PoliceSim NYC - Podstawy - ROBLOX

W tym Artykule opiszę Gamepasy i podstawy gry na ROBLOX PoliceSim NYC. Jest to mój pierwszy artykuł.



POCZĄTEK - PODSTAWY



Na początku spawnimy się w mundurze rekruta obok komisariatu.

Następnie respimy pojazd, klikając w zieloną kierownicę, po kliknięciu wyświetla się lista dostępnych pojazdów.

Na początek jest to tylko Ford Crown Victoria, potem każdy inny pojazd trzeba będzie kupić zbierając walutę w grze. Zdobywa się ją grając.



GAMEPASY



Mam nadzieję że każdy grający w Roblox wie co to są Gamepasy, dlatego pominę ten temat i przejdę od razu do przedstawiania Gamepasów w grze.



Pierwszym Gamepasem jaki przychodzi mi na myśl jest to NYSP.



NYSP - Jest to gamepas, który daje możliwość stania się policjantem w Policji Stanowej, łatwo się domyślić po nazwie, czyli New York Stare Police.

Bycie policjantem Stanowym daje nam wiele możliwości np. Jest się wyższym w Hierarchii niż New York Police Departament - NYPD, czyli normalnej zwykłej Policji działające w jakiejś dzielnicy. Kolejną rzeczą jest inny mundur oraz oznakowania pojazdów, Trooper dostaję też możliwość rozstawienia kolczatki.



SPECIAL TACTICS - Jest to Gamepas który daje możliwość uzyskiwania stroju FBI, Tarczy i innych do tego gadżetów. W dodatku jest do tego ESU - Emergency Service Unit - tak samo jak przy FBI są tarczę i tak dalej..



FIRE DEPARTAMENT OF NEW YORK - Fire Departament jest to jak wiadomo Straż Pożarna, chociaż na razie w Grze jest to tylko Ratownik Medyczny. Gracz wcielając się w Medyka uzyskuję Karetkę, mundur oraz sprzęt medyczny. Jego zadaniem jest ratowanie ludzi - botów - którzy zostali postrzeleni w wyniku strzelaniny, oczywiście praca Medyka nie polega tylko na tym, Gracz Medyk od czasu do czasu bierze udział w akcjach RP.



CORRECTIONS - Jest to po prostu dostęp do placówki więziennej gdzie przebywa team Prisoner. Koszt Gamepass'a to 50 robuxów, jest to niewiele więc się opłaca.

Gamepass nie dodaje żadnych nowych broni.



MAFIA - jest to moim zdaniem najbardziej rozbudowany Gamepass w tej grze, dodaje on nowe bronie, pojazdy oraz możliwość napadania na Bank, stację benzynową czy automat.



DETECTIVE CARS - Gamepass ten dodaje pojazdy nie oznakowane, czyli bez malowania i sygnalizacji świetlnej. Są to takie same pojazdy jak normalne oznakowane. Naprawdę polecam.



MORE GUNS - Dodaje nam więcej broni, w tym momencie nie jestem w stanie nazwać ich ponieważ nie do końca je pamiętam, napewno je opiszę gdy będę dodawał nowe artykuły. Wiem tylko że są to karabiny maszynowe oraz Shotgun.



M82 .50 BMG - Jest to wyjątkowo nowy Gamepass. Dodaje on Ciężką Snajperkę.





- STOPNIE MOŻLIWE DO ZDOBYCIA PRZEZ GRACZA:



Cadet

Probationary Police Officer

Police Officer

Sergeant

Lieutenat

Captain

Deputy Inspector

Inspector



Niestety, ale opiszę te stopnie dopiero w innych artykułach, ponieważ jest to dużo pisania, a nie chciałbym pisać długich artykułów, bo takie szybko się nudzą i prawie nikomu nie chce się ich czytać. Niedługo opiszę też pojazdy.



To jest mój pierwszy artykuł więc proszę o wyrozumiałość, mam nadzieję, że następne będą lepsze.