Counter-Strike Global Offensive

Witam piszę to już chyba z dziesiąty raz więc proszę o wyrozumiałość. Dziękuję i zapraszam do czytania.

Witam wszystkich czytelników. Jest mi bardzo miło, że mogę wam trochę opowiedzieć o Counter-Strike'u. Zapraszam do czytania!!!Ogólne informacje!Counterjest to gra drużynowa, która powstała w 1999 roku. Ogólnie to chodzi w niej o to, aby drużyna terrorystów podłożyła bombę na jednym z'ów a drużyna antyterrorystów musi obronić lub rozbroić bombę wcześniej za plantowaną. Obie drużyny, mają do wyboru różne bronie, co urozmaica rozgrywkę w Counter Strajku. Jest ona wzbogacona o tak zwane skiny, czyli skórki do broni, które tam występują. Twórcy dają możliwość społeczności(czyli największej platformie do sprzedaży gier) wymyślania tych oto skórek do broni. Wspomnę jeszcze, że możemy się zaopatrzyć także skina do kosy (czyli noża) i rękawic, lecz są to bardzo drogie skiny. Cs-Go, zyskał bardzo dużą popularność w bardzo krótkim czasie, co przyczyniło się do tego, że stał się grą turniejową na różnego rodzaju imprezach. Pula nagród na tych turniejach dochodzi nawet do 1 miliona dolarów, co za tym, idzie za pierwsze miejsce, można wygrać 500 tysięcy dolarów. Na początku, żeby zagrać w Counter'a trzeba było zapłacić około 50 zł, lecz od niedawna twórcy Cs'a zlikwidowali to i gra jest teraz free to play. Gra jest bardzo często aktualizowana, co poprawia jakość i wydajność rozgrywek. Osobiście uważam, że zmiana tej gry na free to play przyczyniła się do wzrostu liczby graczy, którzy używają oszustw, lecz twórcy są zadowoleni, bo statystki mówią, że popularność Counter'a wzrosła o ponad połowę. Nie przejmują się tym, że tak zwani weterani Cs'a odchodzą od tej gry, ponieważ wzrosła liczba graczy, którzy oszukują, używając. Myślę, że używają oszustw tylko po to, aby zepsuć dzień lub nastrój innym graczom, którzy przyszli się zrelaksować przy rozgrywce w Cs'ie. Gra oferuje także różnego rodzaju rangi w trybie skrzydłowym, turniejowym i teraz w strefie zagrożenia. Zdobywanie rang odbywa się poprzez granie i wygrywanie tych oto meczów.Podsumowując, gra jest bardzo fajna. Sprawia dużo przyjemności i zabawy. Jest urozmaicona o skiny do brani, noży i rękawic. Wspomnę jeszcze, że skina do broni, możemy kupić już za nawet 10 groszy, więc uważam, że jest to nie wiele. Gra jest także bardzo ciekawa i interesująca. Do tej gry trzeba mieć na prawdę, lecz również można go wyćwiczyć. Niektórzy twierdzą, że skiny nic nie dają, ale ankiety mówią coś innego, że właśnie dzięki skinom gracz, jest bardziej pewny siebie, co za tym idzie lepiej gra. Bardzo zachęcam do przeczytania tego artykułu, ponieważ jest on bardzo pomocny i można się dużo dowiedzieć na temat Counter'a. Dziękuje za uwagę!