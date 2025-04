O tym, czym jest TeamFight Tactics prawdopodobnie obecnie nie trzeba nikomu mówić, jednak przypomnę, że jest to nowy tryb w League of Legends, należący do nowego typu gier, jakim są Autobattlery. Przedstawicielami tego gatunku są także Auto chess czy Dota Underlords. Na czym to polega?

Otóż gra jest ośmioosobowa, a każda z osób wystawia na pole bitwy postaci, które potem toczą ze sobą bitwę. Biorą w niej udział dwa zespoły, a zatem w danej walce uczestniczy dwóch graczy. W każdej rundzie walczą ze sobą zmieniające się pary graczy, a przegrany gracz z pary otrzymuje obrażenia i zmniejsza się jego HP. Gracze wybijają się w ten sposób tak długo, aż nie wygra jeden gracz z największą ilością HP. W skrócie o to chodzi w grze.Na początku gry mamy do czynienia z karuzelą, na której ośmiu graczy konkuruje ze sobą o zdobycie postaci z danym itemem. Kto pierwszy, ten lepszy. Postaci takie mogą kosztować 1 lub 2 golda, na pierwszej karuzeli nie można zdobyć postaci droższych. Karuzela pojawia się co kilka rund i za każdym razem gracze konkurują o zdobycie postaci, które z karuzeli na karuzelę są coraz droższe (i cenne). Jednak zanim pojawi się druga karuzela...Następuje wystawienie zdobytej w karuzeli postaci. W pierwszej rundzie jest tylko jedna postać. Walczy ona z mobami, które jednak są tak słabe, że nie da się z nimi przegrać, nawet posiadając możliwie najsłabszą postać. Gdy walka jest już wygrana, nasza postać może zostać na polu bitwy, może zostać sprzedana - to zależy od intencji gracza. Jednocześnie do kupienia pojawia się 5 postaci za 1 lub 2 golda. Jako że co rundę otrzymujemy jakąś ilość golda (o tym później), w tym przypadku 3 golda, możemy kupić postaci, jakie nam odpowiadają.Jednak należy pamiętać, że istnieją poziomy, które określają ilość miejsc na polu przeznaczonych dla postaci. Jeśli nasz level wynosi 2, możemy mieć wystawione w dowolnym miejscu 2 postaci (ni mniej, ni więcej, chyba, że posiadamy tylko jedną postać i nie mamy do wystawienia drugiej). Poziom podnosi się z każdą turą o 2 punkty, ale można także podnieść go o 4 punkty za koszt 4 golda.Po wystawieniu więc dwóch postaci w drugiej turze (ponieważ tyle mamy miejsca) ponownie odbywa się walka automatyczna z mobami. Walczymy z nimi w ten sposób także w trzeciej turze, a dopiero w czwartej następuje walka z realnymi graczami. Walka z mobami, podobnie jak karuzela, ma miejsce co kilka tur, a moby z każdą następną turą są coraz silniejsze. Walka z nimi owocuje często zdobyciem dodatkowych itemów lub dodatkową ilością golda.Postaci można nie tylko kupować. Po zakupie trzech takich samych postaci (np. trzech Garenów) następuje ich złożenie, co sprawia, że powstaje jedna postać dwygwiazdkowa i jest ona silniejsza, niż jednogwiazdkowa. Podobnie da się uzyskać postać trzygwiazdkową, składając trzy postaci dwugwiazdkowe. Przy składaniu postaci należy pamiętać, że w grze istnieje ograniczona liczba wszystkich postaci, a więc trudne będzie złożenie trzygwiazdkowego Garena, jeśli wszyscy inni gracze również składają tę postać. Jeśli natomiast nikt nie składa Kassadina, jego złożenie będzie o wiele łatwiejsze. Warto spoglądać podczas przygotowywań do gry, jakie postaci mają inni gracze.Postaci zyskują na sile nie tylko dzięki zwiększaniu im liczby gwiazdek, ale także dawaniu im odpowiednich itemów, które zwiększają ich charakterystyczne cechy, np. atak. Przedmioty podstawowe można składać w inne przedmioty, które często dają lepsze efekty. Np. miecz i kamizelka mogą zostać złożone w przedmiot, który pozwala posiadającej go postaci na zmartwychwstanie po zginięciu w grze. Złożenie natomiast dwóch spatuli pozwala na dodanie "gratisowej" postaci na planszę.Ostatecznie postać staje się silniejsza także dzięki swoich towarzyszom. W grze istnieją tzw. synergie, które łączą ze sobą postaci tej samej klasy i dają im jakieś dodatkowe zdolności. Synergie uaktywniają się przy jakiejś konkretnej liczbie posiadanych postaci, np. przy ninje uaktywniają się przy 1 i 4 postaciach klasy ninja. Synergia z ilością 4 postaci jest silniejsza niż synergia jednej postaci. Istnieje zestawienie najsilniejszych i najsłabszych buildów, które można tworzyć na podstawie istnienia synergii, co wskazuje, że jest to istotny aspekt budowania zespołu.W grze warto wiedzieć jak działa ekonomia, a więc jak przebiega zdobywanie golda (złota), którym płacimy za postaci. Golda zdobywa się co turę za rozegrany mecz, jednak można go dostać także za serię przegranych lub serię wygranych. Jeśli przegraliśmy lub wygraliśmy co najmniej 2 razy z rzędu, otrzymujemy dodatkową ilość golda. Im większa seria przegranych/wygranych, tym większy bonus. Ostatecznie więcej golda można zdobyć także dzięki posiadaniu jakiejś minimalnej ilości golda. Za posiadanie min. 10 golda otrzymujemy bonus 1 golda. Za posiadanie min. 20 golda - bonus 2 golda. I tak dalej.Ściganie się o miejsce w tabeli wygląda w ten sposób, że im więcej punktów, tym wyżej. W grze, z racji ośmiu graczy, można uzyskać miejsca od 1 do 8. Za miejsca 1-4 gracze otrzymują punkty dodatnie, za miejsca 5-8 punkty ujemne. Jak można się domyślić, za 1 miejsce w rozgrywce otrzymuje się największą ilość punktów, a za 8 miejsce traci największą ilość punktów. Im wyższa ranga gracza, tym zysk i utrata punktów wygląda nieco mniej korzystnie.LoL oferuje także zdobywanie małych nagród za osiągnięcie pewnych wytycznych, np. zarobienie 500 golda zbiorczo w ostatnich dniach. Można w ten sposób zdobywać jakieś ikony, czy też plansze do TFT w innych kolorach. Niby niewiele, ale dodatkowo zachęca do grania.Nie napiszę o tym, jak wyglądają buildy, jakie itemy jak działają, ani jakie istnieją postaci w TFT, można o tym przeczytać w sieci, jednak przedstawiłam ogólne zasady i mechanikę gry, które powinny wystarczyć, aby rozpocząć grę.