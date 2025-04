Jak grać - podstawowe informacje!

Gra Game of Thrones jest inspirowana serialem gra o tron. Mamy tam misje fabularne, misje główne itp. Jesteśmy Lordem, który musi toczyć bitwy, podbijać tereny oraz ulepszać swój zamek.

1. Ulepszanie - Tak jak wspomniałam musimy tam ulepszać swój zamek. Ale czy tylko? Nie! Musimy tak ulepszać wszystko.

Maksymalny poziom to 25. Jest bardzo dużo rzeczy, np. zamek, ptaszarnia, koszary, szpital i dużo innych. Czasem gdy chcemy ulepszyć jakiś budynek na większy poziom to musimy ulepszać jeszcze inne, czyli jeśli chcemy ulepszać zamek na poziom 10 to musimy również na poziom 10 ulepszyć, np. mur zamku. Przy ulepszaniu mamy również taką zakładkę jak pomoc. Inni gracze mogą nam pomóc skracając czas budowy. Posiadając diamenty możemy ulepszyć je od razu. Możemy również używać przyśpieszaczy. Najkrótszy trwa 1 minutę, a najdłuższy aż 30 dni!

2. Szkolenie - Jest to gra o różnych wojnach, więc szkolenia nie mogło tak zabraknąć! Jest to bardzo podobne jak z ulepszaniem budynków. Też możemy to od razu zakończyć lub użyć przyspieszaczy. Mamy tam 4 ''poziomy'' rycerzy. Możemy szkolić piechurów, kawalerzystów, włóczników oraz łuczników. Przy odblokowaniu oddziałów 3 stopnia możemy zmieniać ich wygląd.

3. Bitwy/Wojny - W naszej grze możemy dokonywać również zwiadów! Dzięki niemu możemy poznać szczegóły na temat armii, fortyfikacji oraz zasobów wroga. Musimy za takie coś zapłacić złotymi smokami ( walutą ). Możemy też robić najazdy na innych. Ale jest to możliwe wtedy gdy wróg należy do przymierza lub ma już ponad 17 poziom. Do zwykłego ataku potrzebujemy swoich dowódców oraz wyszkolonego wojska.

4. Kontakty - Możemy tutaj dołączać do różnych grup itp. Jest możliwość posiadania znajomych oraz zmieniania swojego przymierza w każdej chwili. Jest też coś takiego jak lista ignorowanych.