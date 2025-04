Szybko 6 poziomu sie nie da wbić niestety, wymaga to sporo czasu ;/

Yoozek68

"Kolega" to niech lepiej uważa na multikonto bo za to jest ban.:):):)

Dla ułatwienia dodam, że nawet jak "kolega" będzie wyłączał kompa, robił zadnia na innej przegladarce

i stosował inne niesamowie "triki" ban będzie , ba nawet jak będzie to na dwóch kompach( bo niewidzialny kolega , ma drugiego starego)....................niestety, nie da rady, ban będzie . Nawet kwa zmienne IP nie pomoże , takie kwa teraz są techniki wywiadowcze jednej linii.