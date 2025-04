MAD CITY to darmowy tryb w roblox, w którym można wybrać pomiędzy siłami dobra i zła i zostac odpowiednio policjantem lub superbohaterem albo też przestępcą. Jako policjant musisz pilnować porządku w więzieniu i na ulicach miasta aresztować opryszków. Będąc superbohaterem przeciwstawiasz się siłom zła i kryminalistów zapewniając miastu pokój używając swych mocy. Ciekawszym jednak jest życie bandyty. Musisz wydostać się z więzienia i nie dać się złapać policji czy też bohaterom. Możesz rabować banki i zabijać tych, którzy ci przeszkadzają. Kupuj nowe auta, samoloty i ulepszaj je by móc efektywniej grabić co się da!

MAD CITY



Hej, chciałem przedstawić moją opinie na temat tego trybu gdyż uważam go za niezwykle ciekawy pośród wielu.

Zaczniemy od opisu i oceny drużyny policji.

Jako policjant jesteśmy wyposażeni w kajdanki i paralizator i opcjonalnie jeśli sobie weźmiemy z komendy broń. Możemy aresztować bandytów lub ich zabijać co powoduje ich powrót do teamu prisoner czyli więźnia. Dostajemy 300 szt. waluty w grze za areszt i 25 za kill (zabicie). Dodatkowym źródłem zarobku jest paycheck czyli wypłata, wynosi ona 2000 i 100 xp (punty doświadczenia). Wypłata pojawia się podczas gry co średnio 5-10 minut. Sądze, iż team policji jest zbalansowany i granie w nim daje satysfakcje i przyjemność z gry.

Teraz czas na opis drużyny superbohaterów, którzy posiadają specjalne moce, które teraz wymienię:

-Hotrod - moc szybkiego biegania

-Voltron - moc piorunów i szybszego biegania

-Inferno - moc miotania kulami ognia i latania

-Vanta - moc strzelania ciemną energią i biegania niewidzialnym

-Titan - moc strzelania wiązkami energi i latania

-Frostbite - moc strzelania kawałkami lodu i tworzenia mostu z lodu pod stopami

-Proton - moc strzelania z oczu laserami

Ososbiście najlepiej gra mi się inferno i titanem gdyż zachęca mnie ich moc latania jednakże inferno nadaje się do bombardowania celów położonych na ziemi, a titanem łatwiej eliminować te latające.

Za zabicie kryminalisty można dostać ilość pieniędzy w zależności od tego ile ten bandyta ukradł, lecz przeważnie jest to w granicach od 3 do 7 tysięcy co w przeliczeniu na regularne granie daje sporo tej waluty. Uważam team za zbalansowany i dający faktyczną uciechę z gry.

Team więźniów:

Można wydostać sie z więzienia na rozmaite sposoby, na przykład przeszukując skrzynki znaleźć linę i po niej wdrapać się na mury i uciec, znaleźć wytrych i otworzyć drzwi, bądź podważyć śrubokrętem wejście do systemu wentylacji, wysadzić lub zniszczyć młotkiem mur więzienny. Albo alternatywnie zabrać kartę dostępu policjantowi i uciec przez komendę policji.

Ogólnie team jest zbalansowany i granie w nim daje satysfakcje i zyski w grze.

Team kryminalistów po wydostaniu się z więzienia może okradać:

-Piramide (7,5k)

-Night Club (6k)

-Jubiler (5k)

-Bank (3k)

-Statek (2k)

-Samolot (5k)

Te rzeczy wyżej wymienione dają XP po obrabowaniu

Są też inne rzeczy do okradania, które XP nie dają jak np Stacje paliw, Sklepy, Domy, Sklep komputerowy.

W tych dających xp najpierw trzeba pokonać zabezpieczenia, potem wejśc do skarbca i zabrac do plecaka daną ilość pieniędzy po czym dostarczyć to do bazy. Team oceniam na najbardziej opłacalny, ale zbalansowany, dający przyjemność i nie małą satysfakcje z gry.

W aktualnym czwartym już sezonie Mad City nie ma bossa do pokonania lecz w poprzednich możnabyło to zrobić i dostać za to bardzo dobry, jeden z szybszych w grze pojazd.

Mapa gry jest wystarczająco duża i ładnie dopracowana.

System poziomów dośwadzczenia jest dopracowany i nagrody za zdobywanie poziomów są dobrą motywacją do gry i wbija się je przyjemnie.

Jeśli chodzi o techniczne problemy to gra niestety posiada nieco bugów, które jednak nie psują rozgrywki.

Ogólnie gra jest warta sprawdzenia i zagrania. Dałbym jej 8/10.

Dziękuje za przyczytanie artykułu, pisałem samodzielnie w około godzinę 20 minut.