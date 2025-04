Battlefield 1 - przedstawienie gry + opinia

Battlefield 1 jest piętnastą częścią z serii. Został wydany 21 października 2016 roku na PS4, XONE i PC

Kampania

Multiplayer

Po 3 i 4, których akcja rozgrywała się w czasach współczesnych DICE postanowiło zmienić klimat i przenieść nas w realia Wielkiej Wojny. Jak się okazało, było to strzałem w dziesiątkę, gdyż gracze byli trochę znudzeni współczesnością. Już po pierwszym trailerze dało się zaobserwować olbrzymi hype na ten tytuł. Ale czy gra spełniła oczekiwania graczy?W BF1 występuje tryb single player, który został podzielony na pięć różnych opowieści. Dla przykładu w jednej z nich wcielamy się w beduinkę, która w palącym słońcu pustyni przechwytuje pociąg u boku słynnego Lawrenca z Arabii, a w innej jako młody kierowca dołączamy do zespołu okrętu lądowego.Gra już w pierwszej misji stara się nam ukazać tragizm wojny. Na kilka minut wcielamy się w żołnierza, który po pewnym czasie zginie, a gra przeniesie nas do innego. I tak kilka razy. Bardzo działa to na emocje.Przejście trybu single player zajmuje około 6 godzin. Przypomina samouczek, który przygotuje nas na walkę z innymi graczami.Przechodzimy teraz do czegoś z czego Battlefield słynie. Nie da się ukryć, że kupowanie Battlefielda tylko dla kampanii offline jest nierozsądne.Tak jak w poprzednich częściach, tutaj też nie brakuje różnych trybów gry. Są zwykłe takie jak Zespołowy DM i Dominacja, ale pojawiają się też oryginalne pomysły wykorzystujące czas akcji m.in. Gołębie Wojenne. Nie zabraknie też słynnego Podboju, czy Szturmu.Nowym trybem są Operacje. Operacje to ogromne bitwy przypominające Podbój, które rozgrywają się (w zależności od wybranej Operacji) na 2-3 mapach. Jedna mapa podzielona jest na kilka sektorów, w których znajdują się od 2 do 3 punktów do przejęcia. W grze biorą udział dwie drużyny po 32 osoby: drużyna broniąca i atakująca. Jeżeli drużyna atakująca zajmie wszystkie punkty w danym sektorze, to przesuwa się na następny. Kiedy zajmie wszystkie sektory wygrywa i przechodzi na następną mapę. W przypadku wygranej na ostatniej mapie rozgrywka dobiega końca i jak po każdej grze ukazują się statystyki, tabela itd.. Żołnierze broniący muszą dokonać 250 zabójstw, aby wróg stracił jeden z trzech batalionów. Gdy atakujący stracą ostatni batalion, to broniący wygrywają. W przypadku, gdy jedna z drużyn prowadzi (atakujący zdobyli pierwszą mapę lub broniący wybili batalion wroga) to frakcja przegrywająca dostaje wsparcie w postaci Behemota. Behemot to ogromny pojazd sterowany przez kilku graczy, który przybiera różne postacie w zależności od mapy. Podstawowe rodzaje Behemotów to: pociąg pancerny, ogromny sterowiec oraz drednot. Jeżeli posiadamy odpowiednie dodatki, to na mapach z DLC Behemotem mogą być też niszczyciel i ogromny czołg.Jedna taka operacja może trwać nawet ponad godzinę, więc nie jest to raczej „szybki meczyk”. Trzeba się na to przygotować.W porównaniu z „czwórką” zaszło w tym temacie trochę zmian. Do naszej dyspozycji mamy cztery klasy: szturmowca, medyka, zwiadowcę i wsparcie. Każda z nich różni się rodzajem broni oraz gadżetami, które określają jaką rolę na polu bitwy pełni dana klasa. Warto dodać, że każdą broń możemy edytować, czyli np. dodać skórkę, zmienić celownik, a nawet kierunek odrzutu.jest odpowiedzialny przede wszystkim za niszczenie pojazdów i atak na bliski kontakt. Do swojej dyspozycji ma strzelby i karabiny maszynowe, a z arsenału m.in. działo, granaty oraz miny przeciwpancerne i dynamit.to klasa, której zadaniem jest leczenie towarzyszy i ich reanimacja. Aby zrealizować te dwa główne cele można go wyposażyć m.in. w reanimującą strzykawkę, skrzynkę medyczną, zasobniki z bandażami oraz granaty karabinowe. Jego główną bronią są karabiny samopowtarzalne, które są skuteczne na średni dystans.Żołnierz, jak sama nazwa wskazuje jest od wspierania zespołu. Dzięki ładownicy i specjalnej skrzyni może uzupełniać amunicję sobie oraz drużynie. Może też korzystać z różnych moździerzy i kuszy z garłaczem. Rodzajem broni jaką włada „wsparciuch” jest LKM, czyli dosyć uniwersalny rodzaj broni skuteczny na średnie i bliskie odległości.Zadaniemjest eliminacja wroga z dużej odległości. Do swojej dyspozycji ma karabiny wyborowe i snajperskie. Posiada sporo różnych gadżetów takich jak bomby-pułapki i pistolet z flarami lokalizacyjnymi lub oślepiającymi.W kilku trybach pojawiają się takżetj. bardzo mocne, często opancerzone jednostki z potężnym uzbrojeniem np. z miotaczem ognia.Nie mogło też zabraknąć pojazdów, których w tej części jest sporo. Mamy tu kilka rodzajóworaz. Nie zabrakło także klasy kawalerzysty, który porusza się konno.Trzeba przyznać, że ekipa DICE wykonała świetną robotę. Większość map dzięki swojej budowie pozwala na różne taktyki. Żadna klasa nie jest przesadzona, a pojazdy dzięki współpracy da się szybko zniszczyć. Każdy znajdzie coś dla siebie. Można „na Rambo” wbijać prosto na punkt z LKM-em lub czaić się w krzakach ze snajperką. Gra jest świetnie wyważona.Aktualnie największą wadą jest problem ze znalezieniem serwerów z trybem gry innym niż ZDM, Podbój, Szturm i Operacje. Czasami uda się zauważyć jakąś Dominacje i Gołębie Wojenne jednak jest to bardzo rzadkie. Możliwe, że ja po prostu nie potrafię szukać serwerów. Na pewno nie z takim filtrowaniem, które nie działa tak jak powinno.Drugi minus to długi czas potrzebny na wyjście lub wejście na serwer. To pierwsze szczególnie sprawia problem, gdy następuje koniec rozgrywki w Operacji. Mamy wtedy kilkadziesiąt sekund na wyjście. Niestety zanim zdążymy z serweru wyjść, to czas się kończy i ładuje się następna runda.Dopiero po załadowaniu następnej Operacji możemy wyjść z serweru, co zabiera nam kilka dodatkowych minut. Jest to bardzo irytujące.Wiele osób zarzuca bf1, że nie jest realistyczne. Może i nie jest, ale przynajmniej daje dużą frajdę z rozgrywki. W końcu kupując bf'a nie oczekujemy symulatora, a porządnej strzelanki. Tutaj taką dostaliśmy. Jeśli chodzi o cenę, to kupiłem bf'a ze wszystkimi dodatkami w Microsoft Store za około 40zł. Każdemu serdecznie polecam.