Grę rozpoczynamy jak w każdym MMORPG od stworzenia swojej postaci i mamy w tym przypadku do wyboru cztery rasy i sześć specjalizacji. Darowałam sobie opisywanie każdej gdyż zamieszczona grafika najlepiej je przedstawi.











Oczywiście każda klasa różni się od siebie stylem walki mamy możliwość władania bronią, czarami jak i walką w zwarciu oraz na dystans wszystko oczywiście zależy od nas samych. A po awanse na piętnasty poziom mamy dodatkową perełkę rozszerzającą możliwości wyboru kolejnej specjalizacji co daje nam mnóstwo wariantów rozgrywki.





Gdy już wybór postaci mamy za sobą trafiamy do ogromnego świata pogrążonego w wojnie. A my musimy pokonać tę armię ciemności i przywrócić pokój na świecie.

Świat to ogromna ilość miejsc w które możemy się udać oraz losowo tworzonych lochów dzięki czemu za każdym razem czeka nas coś nowego i na pewno nie powtarzalnego. Możemy wykonywać tysiące zadań i misji walczyć z zróżnicowanymi potworami oraz bossami.







Walcząc zdobywamy doświadczenie i awansujemy na wyższe poziomy polepszając swoje statystyki i odblokowując kolejne zdolności, a właśnie nasza postać ma możliwość rozwijania mnóstwa zdolności. Zdolności jest na prawdę sporo na głównej stronie gry jest informacja iż jest ich ponad 300 (ja oczywiście ich nie liczyłam ;) ) co również wpływa na zróżnicowanie walk i potyczek.Ciekawym dodatkiem jest możliwość posiadania swojego własnego domku bazy w którym możemy odpocząć, produkować narzędzia. A właśnie w grze dostępny jest również crafting dzięki któremu mamy możliwość tworzenia nowych przedmiotów dla naszej postaci. Ale wracając jeszcze do domu możemy wedle własnej wizji i stylu go dekorować, upiększać co jest na pewno kolejnym super dodatkiem i urozmaiceniem naszej przygody.

Guardians of Ember daje nam możliwość walki w trybie PvE walczymy z potworami bossami itd. ale mamy również PvP gdzie możemy walczyć jeden na jednego oraz drużynowo 3v3 i 5v5. Jednym słowem każdy znajdzie coś dla siebie, a jeżeli lubicie gry tylu diablo Guardians of Ember na pewno wam się spodoba.





I standardowo już na koniec poniżej jeszcze krótki filmik gdyż czasami nie chcemy czytać, a zobaczyć szybko jak sama gra wygląda. Choć polecam zagrać i samej/samemu się przekonać.