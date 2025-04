Legend of Junior jest to przeglądarkowy MMORPG z przepiękną ręcznie rysowaną grafiką.

Przemierzamy bajeczny i ogromny świat pełen różnego rodzaju możliwości na przygody w którym wsiąkniemy na wiele, wiele godzin :)Jak w każdym MMO mamy w Legend of Junior dostępne różne klasy postaci, a każda z nich ma swoje umiejętności klasowe które natomiast posiadają biegłości. Gdy tylko biegłość osiągnie 100% co możemy osiągnąć dzięki używaniu umiejętności możemy ją podnieść na wyższy poziom.Mamy również dostępną szafę ze strojami które nie tylko zmieniają nasz wygląd ale również dają bonusy do atrybutów postaci. Nie mogło oczywiście zabraknąć również naszego ekwipunku i wyposażenia oraz zestawów dających dodatkowe bonusy. Tu jego jakość została podzielona na kolory którą możemy zwiększać automatycznie zmieniając kolor. W większości MMO wyposażenie się po prostu wymienia na lepsze tu możemy je ulepszać.Weźmiemy udział w różnych wydarzeniach oferowanych nam codziennie i w różnych godzinach dzięki czemu każdy ma możliwość udziału. Klika z nich to na przykład(w skrócie wydarzenie w którym za sam tylko udział dostaniemy EXP)(również w skrócie kolejne wydarzenie jak sama nazwa mówi bierzemy udział w egzaminie otrzymujemy pytanie na które mamy odpowiedzieć w określonym przedziale czasowym)(również i tu w skrócie aby nie wzięto tego za SPAM ;) kolejne wydarzenie w którym cesarz prosi nas o eskortowanie jednej ze swoich konkubin) jak i wiele innych.Kolejną perełką jest możliwość posiadania wierzchowca który zapewni nam dodatkowe bonusy jak i sam wygląd naszej postaci. Wierzchowce jak i my awansują zwiększając statystyki po osiągnięciu trzeciego poziomu mamy możliwość użycia eliksirów umiejętności. Umiejętności zapewniają dodatkowe statystyki i możliwości.Dodatkowo nasz wierzchowiec może zostać wyposażony w przedmioty takie jak siodło, bicz itd. dodające kolejne bonusy i możliwości. Mamy możliwość wyposażenia swojego wierzchowca w jeden znak dzięki niemu mamy kolejne możliwości zmiany statystyk.Oczywiście i w Legend of Junior nie mogło zabraknąć gildii. I tak na szybko wszyscy członkowie gildii mają możliwość odbierania nagród. Gildie awansują dzięki darowiznom a nasze postacie mogą uzyskać umiejętności gildii zwiększające atrybuty swojej postaci. Członkowie gildii mają również możliwość zabicia bossa gildii i uzyskać nagrody. Mamy różnego rodzaju eventy, flagę gildii (dającą bonusy, którą można ulepszać) i wiele innych.Naprawdę opisanie wszystkiego w kilku zdaniach jest niemożliwością ale zapewniam Legend of Junior jest świetną grą w której można zatracić się na bardzo długi czas.Jeżeli jednak ktoś potrzebuje dodatkowego opisu wszystkich możliwości i trybów w grze chętnie opiszę je w osobnych artykułach dokładnie i bez ogólników.