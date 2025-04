Transistor- recenzja gry.

Transistor jest to zręcznościowa gra RPG, wydana w 2014 roku przez niezależne studio Supergiant Games.

-Fabuła.

-Mechanika gry.

-Oprawa audiowizualna i dźwiękowa.

-Podsumowanie.

-Moja opinia.

Akcja Transistor toczy się w alternatywnym mieście przyszłości. Wcielamy się w kobietę imieniem Red, która cudem uniknęła śmierci z rąk zorganizowanej grupy przestępczej ,,Camerata". Napastnicy pozostawiają po sobie tajemniczy miecz, o niezwykłych właściwościach. Została w nim umieszczona świadomość ukochanego Red, który obronił ją własnym ciałem. Jest to główna broń, podczas trwania naszej kampanii, w której będziemy chcieli dowiedzieć się więcej, na temat ów broni i napastników. Doprowadzi to do wielu niefortunnych zdarzeń, przez co losy miasta będą zależały tylko i wyłącznie od nas.Transistor jest typowym zręcznościowym RPG. Nasza bohaterka przedziera się przez hordy potworów, zdobywając przy tym doświadczenie, dzięki któremu może rozwijać swoje umiejętności. Zdecydowanie najciekawszą mechaniką jest tryb planowania. Możemy dzięki niemu dokładnie zaplanować swoje ruchy, które zostaną wykonane w znacznie szybszym tępie. Ciekawą rzeczą jest to, że każdą umiejętność możemy ,,ulepszyć" dwoma innymi umiejętnościami. Na przykład w umiejętności dalekodystansowej możemy dodać umiejętność, dzięki której na przykład pod koniec lotu umiejętność wybucha. Można tworzyć kombinacje praktycznie w nieskończoność, co daje dużą rozmaitość rozgrywki.Transistor zaskakuje, miłą dla oka grafiką 2D. Animacje i obiekty są dopracowane z najwyższą starannością. To samo tyczy się cutscenek, które są wręcz piękne.Podczas gameplay'u wielokrotnie się nimi zachwycałem. Można doświadczyć też niesamowitej oprawy dźwiękowej, która idealnie się wpasowuje w tamtejszy klimat.Transistor jest zdecydowanie idealną grą dla przysłowiowego ,, niedzielnego gracza". Czas wymagany do przejścia gry to około 10 godzin. Mimo pozornie kiepskiej fabuły, otrzymujemy bardzo tajemniczą historie opowiedzianą w ciekawy sposób. Informacje o tym, co się aktualnie dzieje w mieście, otrzymujemy za pomocą stanowisk informacyjnych.Jest to tytuł, w który bardzo przyjemnie mi się grało. Mimo że jestem graczem typu ,,pogram sobie w jakąś grę 2 godziny i będę ją kończyć 3 lata", to szybko ograłem ten tytuł. Szczególnie zaskoczyła mnie grafika, która była w pewnych momentach wręcz fenomenalna. Soundtrack zdecydowanie umilał rozgrywkę, przez co nie mogłem się niemal oderwać z wiru zabawy. Gra zdecydowanie zapadła mi w pamięci.