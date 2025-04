KD z gamivo.com

mateusz_fabisiak

Nie wiem czy każdy z was wie, ale KD można kupować na stronce gamivo.com w formie kodów. Jednak chcę was poinformować, że na gamehag jest limit 4 kodów co 5 dni, z którym wiąże się pewien błąd. otóż gdy wpiszemy 5 kod to nie dodaje nam punktów i jednocześnie w systemie oznacza go jako wykorzystany. Co za tym idzie gdy spróbujemy go użyć po upływie 5 dni otrzymamy informację o wcześniejszym wykorzystaniu kodu i będziemy zmuszeni do kontaktu z supportem, więc lepiej pamiętać o limicie, by nie musieć tracić czasu na rozwiązywaniu problemu.