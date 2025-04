SMITE - recenzja

Witajcie kochani! Przedstawię wam dzisiaj moja ulubioną grę MOBA - SMITE

Opis ogólnySMITE jest to gra z gatunku MOBA, z drugo-osobową kamerą; wszystko widzimy zza pleców postaci, którą gramy. Nie jest to jedyna MOBA stworzona w ten sposób, ale jako jedyna odniosła sukces, chociaż głównie dlatego, że była pierwszą z nich. Została bowiem stworzona w roku 2014, przez studio Hi-Rez, które jak żadne inne potrafi wstrzelić się w panujące w danym momencie trendy. Zrobili oni dosyć dużo gier, ale SMITE zdecydowanie jest ich największym dziełem.Rozgrywka i sterowanieRozgrywka jest tu dosyć przyjemna i prosta, lecz by opanować wszystko do perfekcji, trzeba by spędzić dosyć dużo czasu. A to za sprawą bardzo rozbudowanego systemu komend. Są tu takie podstawowe, na przykład "Wróg mi polazł z linii" (VF numer linii) czy też zachęta do ataku, wycofania się i obrony. Znaleźć można tu też o wiele dokładniejsze kombinacje, jak na przykład zawiadomienie o tym, co zamierzasz zrobić. Nie zapominajmy o takich, których przeznaczeniem jest tylko i wyłącznie dawanie rozrywki. Są to dowcipy, emotikonki globalne, gesty oraz specjalne emotikonki dla danej skórki.Sterowanie jest tutaj przyjemne i dosyć intuicyjne; poruszamy się za pomocą w,s,a,d lub strzałek. Cyfry od 1 do 4 znajdujące się na górze klawiatury, odpowiedzialne są za 4 umiejętności postaci, a klikając f1 - f4 możemy władować w danego skilla poziom. Pod klawiszami C i Z znajdują się miksturki regenerujące manę oraz zdrowie, oczywiście pod warunkiem, że najpierw je kupimy. Zaś pod F i G są dwa relikty, czyli specjalne darmowe przedmioty, które można aktywować co kilka minut, by zyskać jakąś pomoc podczas starcia z wrogiem.W grze znajduje się osiem trybów, a są to kolejno: Arena, Potyczka, Podbój, Pojedynek, Konflikt, Szturm, Oblężenie oraz specyficzny Mecz Dnia. Każdy z nich się czymś wyróżnia i w każdy gra się inaczej. Warto zaznaczyć, że Potyczka i Podbój mają swoje rankingowe odpowiedniki a Pojedynek jest ekskluzywny dla rankedów.PostacieNie ma dobrej gry MOBA bez dużej ilości dobrych bohaterów. W grze znajduje się 105 legendarnych postaci z czternastu różnych panteonów. Każdy jest inny, ciekawy i na swój sposób silny... lecz ci nowsi są bardziej skomplikowani i rozbudowani niż ci, którzy wchodzili do gry np. trzy lata temu. Moją ulubioną postacią jest Thanatos - grecki bożek śmierci. Postać ta nastawiona jest na mechanikę kradzieży zdrowia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zbudować ją pod krytyczne ciosy. Każdy z bohaterów posiada dużą ilość skórek, od bardzo biednych po te luksusowe. Zdobywa się je głównie podczas wydarzeń tematycznych i Biletu Rozgrywek, którego obecnie trwa czwarty sezon.Zapewne nie będzie ona zbyt obiektywna, ponieważ spędziłem ze SMITE'm parę ładnych lat. Dzięki spędzeniu z tą grą tyle czasu wiem jednak, że przeszła bardzo długą drogę od swojego powstania do dnia dzisiejszego. Obecnie jest to wspaniałe dzieło, które poleciłbym każdemu fanowi gier MOBA.