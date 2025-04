czy da się sprzedać wygraną gre

Two Worlds Epic Edition

mam już tą grę, to bardzo dobra gra ale jest tania i prawie nic na niej nie zarobisz

35 zł to i tak coś, zbieram na Oxygen

Polska789

ale wiesz że to jest cena oficjalna tej gry? gra sama w sobie jest warta 1 zł i parę groszy a ceny podawane na gamehag to oficjalne by naciągać ludzi że gra jest sporo warta