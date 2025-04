Tibia - nostalgia

Tibia - nostalgiczna gra w nowej odsłonie, może warto w nią zagrać?

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim artykule. Chciałbym wam przedstawić grę jaką jest Tibia ponieważ możliwe, że młodsze roczniki jeszcze o niej nie słyszały!

W Tibi nie ma tzw. level cap. Oznacza to, że nie ma tutaj maksymalnego levela jaki możemy wbić naszą postacią, tak więc jeśli lubicie niekończący się grind to jest to coś dla was!

Klient jest bardzo rozbudowany pod względem ustawień, które możemy dopasować pod nasze własne preferencje. Dodatkowo od niedawna wbudowany jest BattleEye dzięki czemu producenci gry pozbyli się plagi boterów.

Gra posiada trzy rodzaje serwerów: optional pvp, open pvp, i retro hardcore pvp. Ten trzeci typ jest raczej rzadko spotykany w grach MMORPG i wyróżnia go to, że podczas walki PvP możemy zdobyć doświadczenie jeżeli zabijemy level podobny do naszego bądź wyższy.

Zabijając innych graczy możemy zdobyć ich ekwipunek jeżeli nie mają wykupionych błogosławieństw. Niestety to samo tyczy się nas jeżeli zabije nas mobek, tracimy plecak oraz jest szansa, że spadnie coś z uzbrojenia.

Grafika mimo, że jest to 2D to na przestrzeni lat bardzo dużo się zmieniło w grafice i wygląda to już dużo lepiej dla oka. Tutaj macie porównanie:

Gra do tej pory nie posiada dźwięku. Tak więc jeśli lubicie grać i słuchać przy tym YouTube, Spotify bądź własnych utworów, które macie na komputerze to idealnie się składa :D

Tibia oferuje nam wolną rękę - co to oznacza? Nie ma jasno określonego celu, możecie już na 8 lvlu zasmakować PvP, eksplorować mapę w poszukiwaniu questów i zagadek, bić mobki na potęgę czy też rozmawiać z ludźmi na czacie.

Dużo eventów: double xp weekend, rapid respawn i wiele innych dzięki czemu nowi gracze nie muszą się wcale nudzić i szybciej rozwiną swoje postacie.

Tibia to gra MMORPG niemieckiego wydawnictwa "Cipsoft". Jest ona osadzona w klimacie 2D co odróżnia ją obecnie na tle teraźniejszych gier 3D. Wielu graczy twierdzi, że Tibia skończyła się wraz z aktualizacją powyżej wersji 7.6. Inni hejtują ją chociaż nawet nie próbowali w nią zagrać, bądź też zwyczajnie nie radzili sobie w grze.Czy warto jednak poświęcić chwilę czasu i zalogować się do tej nostalgicznej gry? Otóż moja odpowiedź brzmi "TAK!"Co tak naprawdę wyróżnia tą grę na tyle innych MMORPG?Czy gra jest Free2play? Tutaj niestety sytuacja jest nieco gorsza, co prawda gra jest Free2play jednak jest ona mocno okrojona. Bez posiadania premium nie mamy możliwości używania wszystkich czarów, nie możemy podróżować statkiem czy też parowcem do przeróżnych lokacji, brak auto loota, brak wierzchowców (chociaż tutaj jest wyjątek wykupienia koni w stajniach dla free account) i wiele innych. Jednak od czego mamy gamehag! Myślę, że warto wykonać kilka zadań na portalu, odebrać paysafecard bądź też prepaid visa i wypróbować premium w Tibi. Jednak nawet na darmowym koncie gra do około 50 lvla jest fajnym doświadczeniem.Jeżeli chcesz rozpocząć grę bo jeszcze nie miałeś z nią styczności, bądź też chcesz powrócić do gry po latach to polecam ten oto filmik od Zarakso!



Tak więc do zobaczenia w grze!!!