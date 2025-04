Obcy Zaczyna Polowanie - Obcy: Izolacja

W tym artykule przedstawię Wam grę Obcy: Izolacja. Za jej produkcję odpowiada studio Creative Assembly oraz Feral Interactive.

Przygodę rozpoczynamy jako Amanda Ripley. Historia rozgrywa się piętnaście lat po zniknięciu Ellen Ripley, matki Amandy. Kobieta zdobywa informacje od Samuelsa, który mówi jej, gdzie jest czarna skrzynka statku kosmicznego USCSS Nostromo. Amanda chce się dowiedzieć, co się stało z jej matką. Wyrusza ze swoją ekipą na stację Sevastopol, żeby odnaleźć skrzynkę. Po dotarciu zastają zniszczoną stację, która w ogóle nie funkcjonuję oraz załogę, która przetrwała. Amanda, mająca nadzieje, że dowie się czegoś, odczuwa ogromne zaskoczenie, widząc zdezelowane pomieszczenia. Jako kobieta przemierzamy ciemne korytarze i ciasne przejścia statku kosmicznego, pragnąc znaleźć sprawcę zamieszania. Okazuje się, że winę za wygląd miejsca ponosi śmiertelnie niebezpieczny Obcy. Jest to gatunek Ksenomorfa, obcej formy życia. Ich wygląd przypomina biomechaniczny i humanoidalny charakter. Nie jesteśmy w stanie go zabić. Możemy jedynie próbować unikać spotkania z nim lub odwracać jego uwagę i uciec. Po drodze spotykamy postacie, którym możemy pomoc w zamian za dalsze informacje, co robić. Amanda jest inżynierem, więc możemy znaleźć rzeczy do naprawy. Zwykle jest to kalibracja jakiegoś systemu lub urządzeń. Należy przy tym jednak uważać, żeby nie spotkać Obcego.Potwora spotykamy dopiero po pierwszej godzinie rozgrywki, więc przez ten czas możemy zapoznać się z mechanikami i sterowaniem. Ważny jest tutaj system prostego craftingu, w którym możemy wytworzyć proste, ale potrzebne przedmioty. Do naszej dyspozycji twórcy oddali przydatne narzędzia. Wykrywacz ruchu, dzięki któremu będziemy wiedzieć, kiedy Obcy się do nas zbliża. Rewolwery i strzelby, pomagające odstraszyć na krótki czas potwora. Miotacz ognia bardzo przydatny w walce z tą maszyną do zabijania. Pozwala trzymać go na dystans i odgonić od nas. Kilka przydatnych narzędzi typu panika i klucza, pozwalające na naprawę systemów w statku kosmicznym. Mimo że broń daje nam poczucie bezpieczeństwa, wciąż należy uważać morderczego Ksenomorfa. Gdy nas wykryje, to prawdopodobnie czeka nas śmierć. Stwór jest nieprzewidywalny. Nie ma wyznaczonych ścieżek, które patroluje. Jego zachowanie zależne jest od naszego stylu gry. Ucieczka zwykle nie ma sensu, ponieważ Obcy jest szybszy od nas i z łatwością nas dogoni. Najlepszym wtedy zachowaniem jest próba odstraszenia go za pomocą naszych broni. Jednak nie należy przesadzić, krew Obcego jest żrąca i lepiej jej nie dotykać.Podsumowując, gra przedstawia nierówną walkę człowieka z morderczym Obcym. Grafika przedstawiająca zdezelowaną stację kosmiczną nadaje klimatu i poczucia obecności potwora. Dźwięki przyprawiają o dreszcze i pozwalają usłyszeć stwora. Fabuła o Amandzie szukającej informacji o swojej matce została zrobiona bardzo dobrze. Polecam serdecznie tytuł wszystkim, lubiącym poczuć się jako osoba, na którą poluje żądny krwi Ksenoform.Pozdrawiam.